Juan Diego Gómez, nuevo presidente del Senado de la República

Valentina Rosero Moreno

El conservador Juan Diego Gómez Jiménez fue elegido presidente del Senado de la República para la nueva legislatura del periodo 2021-2022.



El nuevo Presidente fue elegido con 93 votos a favor contra 7 del opositor Antonio Sanguino y 1 en blanco.



Gómez Jiménez, quien por ende será el presidente del Congreso de la República, está en el Senado desde el 2014.



El Senador del partido Conservador, que remplazará a Arturo Char, fue Representante a la Cámara entre el 2012 y el 2014.



Además, fue Diputado del departamento de Antioquia entre el 2004 y el 2010.

Sobre su elección, Gómez Jiménez agradeció el poyo de los congresistas que votaron a favor y dijo "no le fallemos a esta Colombia que necesita de nuestro compromiso a la hora de legislar; no le tengamos miedo a que nos cambien, tengámosle miedo a no lograr el cambio".

No le fallemos a esta Colombia que necesita de nuestro compromiso a la hora de legislar, no le fallemos a esta Colombia que cada vez menos encuentra capacidad de creer, no nos fallemos a nosotros mismos#20DeJulioEs @SenadoGovCo pic.twitter.com/Nd1gJcYoQx — Juan Diego Gómez Jiménez (@Juandiegogj) July 20, 2021

Vicepresidencia

La senadora Maritza Martínez Aristizábal fue elegida vicepresidenta del Senado de la República.



Como única candidata y con una votación de 96 votos a favor y 2 votos en blanco, la senadora del Partido de la U fue certificada como primer vicepresidenta.



Martínez Aristizábal, quien fue Magistrada Auxiliar del Consejo de Estado, está en el Senado desde el 2010.



En la elección de la segunda vicepresidencia el resultado de la votación fue de 66 votos en blanco y 32 a favor del senador de Colombia Humana, Gustavo Bolívar, quien era el único candidato.



Luego de una segunda votación, Iván Name Vásquez, del Partido Verde, fue postulado y votado a favor por 67 parlamentarios contra un voto en blanco, por lo cual fue elegido segundo vicepresidente del Senado.