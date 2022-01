Íngrid Betancourt arremetió contra Alejandro Gaviria y podría dejar la coalición de Centro Esperanza

Ingrid Betancourt, quien hace pocas semanas oficializó su precandidatura a la Presidencia desde su partido Verde Oxígeno, señaló a Alejandro Gaviria de incumplir el acuerdo que ambos habían hecho sobre no traer ninguna maquinaria a la coalición Centro Esperanza.



“Alejandro, tú y yo hicimos un acuerdo, que lo firmamos en el cónclave, en el que no íbamos a traer a la coalición ninguna maquinaria. Tú has aceptado la participación de gente que a mí me preocupa muchísimo. En ese acuerdo dijimos que si eso sucedía lo diríamos en público. Convocó a la coalición para que hoy mismo debatamos ese tema. No voy a dejar que los lobos entren a donde están las ovejas”, declaró Betancourt en medio del conversatorio de precandidatos a la Presidencia, moderado por Semana y El Tiempo en el marco del Gran Foro Colombia 2022.



Luego de esos señalamientos por parte de su colega, Gaviria arremetió contra esta, diciendo que era “hipocresía y oportunismo”, a lo que Betancourt comentó que “no iba a responder a ataques personales”.



Lea además: Ingrid Betancourt explica lo que hubo detrás de su sorpresiva candidatura presidencial

Luego de esto, la candidata de Verde Oxígeno señaló lo siguiente: “Creo que mi vida la puede mirar cualquiera (...). Eso no quita que estoy preocupada, y lo digo con firmeza, Alejandro. Nosotros no podemos decirle al país que somos la coalición que va derrotar a los corruptos con el método, y el método es lo más importante. ¿Cómo llegamos a la Presidencia?, ¿con gente corrupta, con maquinarias? Si eso pasa, quedamos secuestrados en la Presidencia. Es lo que hemos visto en los últimos 20 años, en que llegan a tener que repartir favores, y hablo de favores ilegales, como sobornos, como coimas, como mermelada, pero hablo también de ‘corrupción legal’, con leyes que se pasan con nombre propio, dándoles rentas nacionales a personas amigas que han financiado las campañas”.



“Esto es lo que me preocupa. O nosotros llegamos con voto de opinión, con voto libre, con voto descontaminado, sin corrupción, o yo no hago parte de esta coalición”, agregó la candidata.



Lea también: Presidente Duque sancionó las leyes de transformación de la Policía Nacional

No es de extrañar que para muchos su aspiración presidencial fuera sorpresa cuando en varios medios de comunicación declaró que no tenía intenciones de llegar a la casa de Nariño, pero luego del resurgimiento de su partido, Verde Oxígeno, cuando decidido unirse a una coalición que para ella representara los valores, por lo que se unió a la coalición Centro Esperanza.



De igual forma, Betancourt señaló que podría dejar la coalición a raíz de sus diferencias con Alejandro Gaviria, quien incumplió lo pactado.

Por otro lado, le hizo fuertes declaraciones a Gustavo Petro, a quien el las elecciones presidenciales pasadas apoyó, pero ahora critica por la corrupción que según ella, maneja su partido.



“También te quiero mucho, Gustavo, pero si no estoy contigo es porque creo que le has vendido el alma al diablo. Aceptaste testaferros de gobiernos vecinos, sabes a quién me refiero, gente que ha estado en el paramilitarismo. La razón por la cual vine a la coalición Centro Esperanza fue porque vi que ni la extrema derecha ni la extrema izquierda eran capaces de darnos a Colombia la posibilidad de acabar con la corrupción”.



Le puede interesar: Supersalud ordenó liquidación de EPS Coomeva; afiliados pasarán a otros prestadores de salud

El candidato del Pacto histórico, Gustavo Petro respondió lo siguiente ante sus acusaciones: “Íngrid, la verdad, la manera como hablaste, pareciera que el Pacto Histórico es una lista de delincuentes y yo no puedo permitir eso. ¿Pacto con el diablo? ¿El pacto con el diablo es que las negritudes puedan hacer leyes en Colombia? ¿Es posible que dirigentes campesinos por fin puedan entrar al Congreso y puedan hacer leyes? ¿Pacto con el diablo es que la mitad de las curules sean de mujeres? ¿Pacto con el diablo es que los indígenas se puedan expresar en un proyecto político? ¿Pacto con el diablo es que los líderes sociales, de derechos humanos y ambientales puedan hacer leyes?”.