"Hay que trabajar, soy alcaldesa, no tuitera": el dardo de Claudia López al presidente Petro

En los últimos días el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa de Bogotá. Claudia López, han tenido constantes desencuentros por sus diferencias por el rumbo del proyecto del Metro en la capital colombiana. El mandatario ha pedido que uno de los tramos sea subterráneo, pero la alcaldesa sostiene que no es posible modificar el contrato efectuado con el consorcio chino y, por esa razón, el Metro seguiría siendo elevado.



"La plata para la segunda línea del metro de la que habla la alcaldesa es una vigencia futura de la Nación que arranca en 2028 con 23 billones. Nuestro gobierno termina en el 2026", escribió Petro en la mañana de este lunes en su cuenta de Twitter. Esto, como respuesta a las declaraciones de la alcaldesa en diálogo con Blu Radio.



Frente a esto, López respondió: “Sí tiene que ver porque depende de las aprobaciones del Ministerio de Hacienda. Justamente como son vigencias futuras dependen de las aprobaciones (…) Esto depende del trabajo colaborativo de todos, pero hacer la segunda del metro no le quita un peso al Gobierno del presidente Petro.



"No tengo la capacidad de tuitear del presidente Petro, porque a mí sí me toca trabajar”, dijo la alcaldesa. Y agregó que el futuro de este proyecto no debe convertirse en un debate en una red social.



“Hay que trabajar, hay que hacer las cosas. Soy alcaldesa, no tuitera”, añadió López, siendo enfática en que el metro de Bogotá no es solo un proyecto, sino que se trata de un contrato en ejecución.



“El metro de Bogotá se está haciendo. Es la primera vez en 60 años que no tenemos ni dibujos, ni estudios, ni proyectos, sino un contrato de 22 billones de pesos, que se está ejecutando, que lleva 18% de ejecución”, agregó la mandataria.



Sobre la posibilidad de que el metro sea subterráneo, la alcaldesa lamentó que nuevamente se esté discutiendo esto, cuando se debería estar hablando de cómo resolver otros temas de movilidad en la ciudad.