Gobierno ultima detalles para lograr la aprobación de la reforma tributaria

Este martes ha sido un día agitado para el Gobierno Nacional frente a los diversos aspectos y definiciones que rodean a la reforma tributaria, que está siendo tramitada en el Congreso de la República.



Por medio de su cuenta de Twitter, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Mauricio Lizcano, aseguró que durante el día el Gobierno se reunió con los diferentes partidos para terminar de concretar los detalles de la reforma.



Junto al ministro del Interior, Alfonso Prada, el director Lizcano se reunió con partidos como de La U, el Partido Conservador y Alianza Social Independiente (ASI) en la Casa de Nariño.



“Hoy, en intensa agenda de trabajo con ponentes de la Reforma Tributaria y las bancadas de los partidos Conservador, partido ASI, de La U buscamos consenso de cara al último debate en plenarias de este trascendental proyecto de ley”, expresó Lizcano en su cuenta de Twitter.



En horas de la mañana, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió con los senadores del Pacto Histórico, Alianza Verde y otros de Gobierno en donde se definió retirar el impuesto a las pensiones de más de 10 millones de pesos y de mantener la disposición que establece que no son deducibles del impuesto de renta las regalías que pagan las empresas del sector minero energético.



“Hemos modificado dos aspectos de los hasta ahora debatido por la Comisiones conjuntas Terceras del Congreso de la República, tanto Senado como Cámara. Un aspecto, no vamos a presentar un impuesto a las pensiones”, expresó el mandatario en una declaración desde el Palacio de Nariño.



El presidente agregó: “Segundo aspecto, modificamos la tributación del sector de hidrocarburos que trabaja con bienes públicos de propiedad de la Nación, el petróleo y el carbón, en el siguiente sentido: se mantiene el que las regalías en todo el sector minero que paga regalías, no sean deducibles del impuesto de renta”.



La reforma será debatida la próxima semana por las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes, el presidente reiteró que el valor de la tributaria no bajará de 20 billones de pesos, hasta el momento está en 21,9 billones.