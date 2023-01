Gobierno buscará adquirir predios en menos de 15 días para damnificados en el Cauca

Desde el municipio de Rosas, Cauca, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que el Gobierno comenzará a aplicar la ley 1523 del 2012 para atender a los damnificados por el derrumbe en la vía que conecta a Popayán, específicamente en el sector de Párraga, kilómetro 75 del municipio.



“La indicación que yo he dado es utilizar la ley 1523 del 2012, esa ley la hicieron cuando Colombia vivió también un terrible invierno (…) quedó todo el país inundando, el invierno de ahora es más fuerte que el de aquel entonces, aún no termina, mejor dicho, hasta junio”, explicó Petro.



Y reiteró el presidente: “Encontrar una hacienda lo suficientemente grande para que quepan las personas que salieron para que las personas tengan más tierra de la que había aquí, de la que tenían aquí. El conteo no daba casi un promedio de media hectárea por familia, imagínense ustedes, lo que llaman minifundio”.



Por tal motivo, el presidente Petro aseguró que la ley les permitirá adquirir predios en menos de 15 días para entregarles a los damnificados del derrumbe en el Cauca.



El mandatario visitó la zona de la emergencia y compartió con la comunidad. Se espera que continúen evaluando y tomando medidas que permitan la prevención de este tipo de hechos. pic.twitter.com/I3YYlgL97x — El País Cali 📰 (@elpaiscali) January 12, 2023

“Cuando yo les hable de la ley 1523 del 2012 es porque ahí hay unos artículos que le permiten a la Ungrd comprar en menos de 15 días la tierra que necesitamos, no sé si se estrene, por lo menos en el Cauca se estrena el mecanismo, sino ocurre lo que viene ocurriendo todos estos años y es que queda la gente metida en los albergues y pasan los meses y no hay solución”, expresó Petro.



El mandatario destacó también la gestión de entidades como la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd) y la Fuerza Aérea de Colombia (FAC) en la evacuación de las comunidades en la zona que, por ahora, no podrán regresar al sitio por el riesgo que representa actualmente la zona.



Además, los alcaldes junto a la Ungrd deberán trabajar en la construcción de mapas de riesgo en cada territorio y así evidenciar en cuáles zonas existe un mayor riesgo y tomar medidas preventivas.



“Las personas de las siete veredas afectadas, 701 personas es el censo en este momento, el fenómeno no ha terminado, sigue en proceso, no es posible vivir más allí, los niveles de riesgo son muy altos, sino pasada nada ahora pasará mañana, dentro de algún tiempo”, afirmó Petro.



En medio de su intervención, el mandatario colombiano anunció que el próximo martes 17 de enero el Gobierno recibirá un informe realizado por geólogos el cual determinarán si el deslizamiento de tierra que ocurrió en el municipio fue ocasionado por las lluvias y el invierno, o por un movimiento de masa, que sería un tema más delicado.



Finalmente, el presidente anunció diferentes medidas, en primer lugar la construcción de un puente marítimo que permita transportar productos.



“Vamos a hablar con la Armada Nacional para establecer, y ahí yo creo que Colombia va a aprender mucho, un puente marítimo, un barco, una navegación marítima entre Tumaco y Buenaventura que permita que muchos productos sobre todo no se vayan a perder”, expresó Petro.



Y se refirió a una medida permanente: “Se extienda la doble calzada desde Popayán pasando por Timbío hasta el Estaquillo, hasta el Aeropuerto Chachagüí, porque ya está contratado, ya está en construcción, Chachagüí- Pasto y también Pasto e Ipiales, con sus problemas, pero ahí van”.



Y concluyó: “Eso quiere decir que si no le medimos a una doble calzada en el tramo Popayán- Chachagüí pasando por Timbío y el Estaquillo, el sur tendría una doble calzada”