Favorabilidad de Joe Biden enciende las presidenciales

Juan Felipe Delgado Rodriguez

En promedio, el demócrata le saca ocho puntos en encuestas a Trump. Expertos dicen que no hay nada definido.

Joe Biden: 49,7 %. Donald Trump: 40,3 %. Esa es la ‘foto’ que muestran las encuestas de los últimos dos meses sobre la preferencia de los estadounidenses para las próximas presidenciales.



Una tendencia que para periodistas y analistas políticos resultaba impensable en enero pasado, cuando se asumía que el actual Jefe de Estado llegaría ‘cabalgando’ a su reelección en noviembre.



Pero hoy nadie se atreve a dar vaticinios definitivos sobre quién estará al frente de la primera potencia del mundo a partir de enero del 2021, luego de que en mayo pasado el candidato demócrata comenzó a recortarle distancia en las encuestas al republicano que llegó hace 42 meses a la Casa Blanca.



Sobre todo, porque la línea parece seguir: un sondeo publicado el martes por la CBS publicada el martes indica que en tres estados claves en los que Trump se impuso hace cuatro años ahora está ‘cabeza a cabeza’ con Biden.

Puede leer: Hackean cuentas de Twitter de grandes empresarios y compañías de EEUU

En efecto, en Florida este tiene una intención de voto del 48 % frente al 42 % del Presidente; en Texas él lidera con 46 %, frente a 45 % de Biden, y en Arizona están igualados, con 46 %, lo cual le ha dado bríos a quien fuera Vicepresidente de Barack Obama.



Sin embargo, para los expertos hay un detalle que pesa más que las cifras y es que la historia del presidencialismo en Estados Unidos muestra “que es muy difícil sacar a alguien de la Casa Blanca”.

Aun así están de acuerdo en que la expansión de la pandemia del covid en ese país, pero especialmente el manejo que Trump le ha dado, marca un antes y un después en los niveles de favorabilidad de los estadounidenses hacia él.

En los últimos 40 años, solo dos veces no ha habido reelección: en 1980, cuando Jimmy Carter perdió frente a Ronald Reagan, y en 1992, cuando George H. W. Bush fue derrotado por Bill Clinton.

No es gratuito, dicen, que esta semana, cuando el coronavirus alcanzó los 3.416.428 contagios, provocando ya la muerte de 135.991 personas, el Mandatario haya aparecido por primera vez en público utilizando tapabocas.



También destacan la posición del magnate republicano frente a la reivindicación de la justicia racial liderada por el movimiento Black Lives Matter, tras el asesinato en mayo pasado de George Floyd a manos de un policía blanco, que tuvo una reacción mayoritariamente negativa entre la población del país norteamericano.



En ese sentido, para Giovanni Reyes, profesor de la Universidad del Rosario, la estrategia de Donald Trump parece ser la de querer consolidarse en el mercado electoral que ya tiene cautivo, “pero eso tiene el riesgo de dejar descuidado el centro político, que es donde estaría la mayor cantidad de votos” de los estadounidenses.



A su vez, Matías Franchini, doctor en relaciones internacionales de la Universidad de Brasilia, sostiene que el hoy Presidente ganó las elecciones en 2016 “porque logró captar no solo la base republicana, sino también sectores de la clase blanca de bajos ingresos y ciudadanos seniors”, pero que esa tendencia está en reversión en los últimos meses.



“Trump ha perdido mucho apoyo fuera de la base republicana más conservadora. Entonces hoy la mayoría de las encuestas dan por sentado que si la eleeción fuera ya, el chance de Biden de llevarse la Presidencia es muy alto”, dice.



Pero ante la pregunta de si eso significa que ya perdió la elección, responde: “No, significa que la cosa va mal, que tiene que hacer un cambio en su campaña si se quiere mantener en el poder, pero no es la primera vez que un presidente va detrás de su contrincante y termina siendo reelecto. Tampoco podemos olvidar que su elección fue una gran sorpresa, pues hasta un par de días antes las posibilidades de Hillary Clinton eran muy grandes en referencia a él”.

Por ello, concluye: “El chance de que Trump sea reelegido se ha reducido radicalmente. Probablemente le va a ser muy difícil revertir esa situación, pero no está ni remotamente descartada la posibilidad de que suceda”.

Propuestas

El candidato demócrata Joe Biden desveló un ambicioso plan climático para reformar el sector energético, en un intento por desmarcarse de Donald Trump por la Presidencia.



“Transformar el sector eléctrico estadounidense para producir energía sin emisiones de carbono va a ser el mayor estímulo para la creación de empleo y competitividad económica del Siglo XXI”, dijo de cara al 2035.



El plan incluye metas más ambiciosas que las del inicio de la campaña, luego de adoptar ideas de aspirantes más de izquierda, como el senador Bernie Sanders. Biden aseguró una inversión de 2 billones de dólares en cuatro años para cumplir con esa meta y anunció que volverá al Acuerdo de París, del cual Trump se retiró en 2017.