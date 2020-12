Familiares de exdiputados asesinados por Farc siguen esperando respuesta de 'El Grillo'

Erika Mantilla

Este viernes, las 9:00 a.m., se cumplirá una cita que los familiares de los diputados del Valle del Cauca secuestrados y asesinados por las Farc llevan esperando más de nueve meses.



Se trata de la comparecencia ante la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, de Héctor Julio Villarraga Cristancho, conocido en época de guerra con el alias de El Grillo, para que entregue su versión voluntaria sobre las circunstancias en las que murieron once de los asambleístas, en junio del 2007, cuando estaban bajo su custodia.



Aunque lo dispuesto por el tribunal de paz es que la audiencia sea de carácter reservada para el público en general, los familiares de los diputados acreditados como víctimas, acompañados de sus abogados, sí podrán asistir a ella de manera virtual.



De hecho, fueron ellos los que en febrero pasado le solicitaron formalmente a esa magistratura que “‘El Grillo’ sea vinculado y juzgado por la JEP, en virtud a su condición de comandante del Frente 60 de las FARC-EP, como miembro del estado mayor del Bloque Occidente, como máximo responsable del crimen de guerra cometido con la muerte de los once diputados del Valle del Cauca”.



En el mismo documento, elaborado por la Fundación Defensa de los Inocentes, en representación de varios allegados de los políticos asesinados, se pide que Héctor Villarraga “asuma TODA la responsabilidad ante la Jurisdicción, ante el pueblo colombiano y las víctimas directas e indirectas del secuestro y posterior asesinato de los diputados del Valle del Cauca, y por tanto, sea incluido en la resolución de conclusiones que presentará la Sala de Verdad a la Sección de PRIMERA Instancia del Tribunal para la Paz, como máximo responsable en este caso”.



Ambas solicitudes fueron expresadas tras conocer la versión voluntaria colectiva entregada a la JEP en diciembre del año pasado por exintegrantes del Bloque Occidental de las Farc sobre los secuestros en los que ellos tuvieron participación.

Es que lo consignado allí por los excombatientes generó gran rechazo entre los familiares de los asambleístas, quienes aseguraron que los exFarc “tienen claras pretensiones de tergiversar la realidad y verdad, con el propósito de presentarse como un grupo beligerante, respetuoso del Derecho Internacional Humanitario, DIH, y de los Derechos Humanos, cosa que no ocurrió, al menos en lo concerniente al secuestro de los diputados del Valle”.



Es por eso que esperan que en la audiencia de hoy, que podría extenderse hasta el final de la tarde, los magistrados interroguen a ‘El Grillo’ por los nombres de los supuestos funcionarios de la Asamblea que en su momento estuvieron involucrados en el secuestro y por las reales condiciones en las cuales estuvieron retenidos.



“¿Quien(es) era(n) el custodio de cada uno de los diputados del Valle? ¿Tenía el custodio la orden de matarlo en caso de un rescate? ¿Cómo fueron enterrados los cuerpos de los diputados del Valle y cuál fue la participación de la etnia awá?, son preguntas específicas que ellos esperan se les responda.



También aseguran que tienen derecho a saber, frente a la fuga que intentaron Sigifredo López, Nacianceno Orozco y Carlos Alberto Charry, ¿qué ajustes en el ‘protocolo de seguridad’ de las Farc fue implementado y cuál fue la sanción a los exdiputados?



“Dentro del informe de necropsia entregado por la Comisión Forense Internacional entregado a cada uno de los familiares de los diputados, dentro dela trayectoria balística de los proyectiles de las armas utilizados por las Farc-EP, se demuestra que existieron dispararon a los diputados a una distancia de aproximadamente 50 cm de distancia y tiros de gracia; cómo se explica esto sucesos presentados en el cuerpo de los diputados, si la idea era preservar a todas costa la vida de los diputados del Valle” y qué conocimiento y participación tuvo Pablo Catatumbo en el secuestro y la orden de asesinato de estos, también se lee en los requerimientos de los familiares.

Corte mantiene indemnización

La Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo de indemnización a favor de la familia del empresario Gustavo Adolfo Forero, víctima del atentado perpetrado por las Farc contra el Club El Nogal, de Bogotá, el 7 de febrero 2003, dejando un saldo de 36 muertes y 200 heridos.



El fallo señala que los interesados sustentaron su reclamo en que la persona que ingresó a la edificación el vehículo donde estaban camuflados los explosivos contaba con autorización del beneficiario de una acción empresarial, sobrepasando todas la reglas de seguridad previstas e incumpliendo la obligación de velar por la protección de “las personas en el Club”, en virtud de la “clara falta de diligencia y cuidado por parte de la junta directiva del club”, a pesar de que existían razones para prever la ocurrencia del atentado.



“¡Los valores invertidos! Mientras los perpetradores del atentado posan de estandartes morales desde el Congreso y gozan de total impunidad, la Corte condena al club objeto del ataque criminal a pagar indemnización a las víctimas”, dijo al respecto el senador Gabriel Velasco.

Más versiones

La versión que rendirá hoy Héctor Julio Villarraga Cristancho, alias El Grillo, hace parte de la citación que hizo la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, a una decena de mandos medios de la extinta guerrilla para que amplien su versión, tras analizar las observaciones hechas por las víctimas acreditadas en el Caso 01, correspondientes a secuestro.



Bernardo Mosquera Machado, conocido en el antiguo grupo armado como ‘El Negro Antonio’, compareció el pasado lunes durante más de cinco horas ante los magistrados, quienes le preguntaron por casos específicos relacionados con el accionar del Frente 42 que él comandó.



También fueron citados nuevamente por el tribunal de paz antes de que termine el presente mes de diciembre Reinel Guzmán (‘Rafael Político’), Wilmar Antonio Marín Cano (‘Hugo 22’), Marcos Alvis Patiño (‘Patequeso’), Alfonso López Méndez (‘Efrén Arboleda’), Jhoverman Sánchez Arroyave (‘Manteco’), Fancy María Orrego Medina (‘Erika Montero’) y Sandra Patricia Velázquez Ñañez (‘Rosalba’).