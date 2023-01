Estos son los grandes retos que tendrán Petro y su Gobierno durante el 2023

Implementar la Paz Total con los grupos armados que operan en el país, garantizar el triunfo del Pacto Histórico en las elecciones regionales de octubre, mantener funcionando la ‘aplanadora’ oficialista en el Congreso y designar funcionarios de la carrera diplomática, son los principales desafíos que deberá enfrentar el Gobierno este año.



Pero sin duda la prioridad serán las negociaciones que se logren con la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta, después del cese al fuego de seis meses anunciado el 31 de diciembre por el presidente Gustavo Petro.



Además, la fallida tregua anunciada por el Presidente con el ELN, que fue desmentida por la misma guerrilla, causó tensión entre las partes que han venido adelantado negociaciones en la búsqueda de un acuerdo de paz.



Por ello, para los analistas el reto se instaura en calmar los ánimos con este grupo y empezar a generar confianza de cara al reinicio de los diálogos.



Sin embargo, el Ejecutivo no tendrá nada fácil generar la concepción de paz que “ha sido un reto casi que autoimpuesto”, señaló Carlos Charry, director del doctorado en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario, quien explicó que esa apuesta ha dejado ver en su desarrollo que “los diálogos con el ELN avanzan un paso y retroceden dos, por lo que su futuro dependerá de qué tan efectiva y ágil es la mesa de negociaciones, debido a que la composición de esa guerrilla contiene frentes que actúan de manera independiente”.



En ese sentido, agrega que “habrá que ver qué tan centralizada será su toma de decisiones y qué tanto respeto y legitimidad de los líderes tienen los negociadores, por lo que la implementación de la Paz Total será un reto, dado que también se han abierto vías de diálogo con otros grupos armados ilegales mucho más complejos por su dependencia con el narcotráfico”.



Asimismo, el consultor político Álvaro Benedetti plantea que para llegar a esa meta de pacificación será necesario que el Gobierno y el Legislativo empiecen a hablar un mismo idioma: “Más allá del lenguaje sobre el que se definan esas iniciativas de paz, es cómo el Ejecutivo va a representar ante la opinión pública una manera de entender el escenario del conflicto, sobre todo en lo que tiene que ver con el narcotráfico”.



Además, sostiene que hay un desafío en generar claridad al respecto de la Paz Total, “porque el país no entiende la propuesta, y no es solo la ciudadanía, sino incluso los analistas. Por lo que este año, que es cuando arranca la agenda política del Gobierno, deberemos saber de qué trata y los alcances que tiene en términos fiscales y de reforma política”.

Ampliar sus fuerzas a los territorios

Las fuentes consultadas coinciden con que otro de los principales retos para Gustavo Petro en el 2023 será obtener el éxito electoral de las fuerzas que lo respaldaron durante la batalla por la Casa de Nariño y que hoy conforman al Pacto Histórico.



Al respecto, el politólogo Fernando Giraldo observa que esos comicios “van a ser decisivos para los partidos de derecha y centro que no son petristas, por lo que ganar gobernaciones y alcaldías es clave en la medida en que eso les permitirá recuperar terreno perdido en las elecciones legislativas y presidenciales”.



“Así que obtener cien alcaldías y quizás cuatro o cinco gobernaciones podría ser muy importante no solo para consolidar la fuerza electoral de Petro en las regiones, sino para consolidar su movimiento político”, añadió.



De acuerdo con lo anterior, Jorge Yarce, analista político de la Universidad Central, explica que los próximos comicios serán “un punto de inflexión” en la percepción que tengan los colombianos sobre el Gobierno, porque le permitirá “consolidar mayorías territoriales para tener más alcance y tomar decisiones más holgadas o encontrarse con oposiciones más fuertes esperando a que ciertas regiones muestren sus cartas y planteen el Gobierno de relevo dentro de cuatro años”.



Sobre esa oposición de cara a las elecciones, Benedetti observa que el desafío no está solo en ganar visibilidad para las futuras presidenciales, “sino también de golpe a las fuerzas que se declararon independientes como Cambio Radical o el rodolfismo, que tiene intereses en la agenda electoral y que deberá mostrar cierta visibilidad para posicionar su marca política y hacer un ejercicio de incidencia”.

Mantener la ‘aplanadora’

El control del Congreso será un desafío para la coalición oficialista este 2023 según pronostican los analistas, ya que cerrando el año pasado se registró una ruptura en ella, pese a que se había mostrado muy efectiva para el Gobierno, que deberá mantenerla alineada a favor de sus iniciativas.



“El reto se instala en mantener activa la ‘aplanadora’, Senado y Cámara cuentan con amplias mayorías progobierno que le ha permitido plantear reformas y tomar decisiones aceleradas. Sin embargo, iniciando la segunda legislatura se verá cómo las fuerzas políticas empiezan a desequilibrarse con miras a los apoyos territoriales, por lo que se perderá capacidad de maniobra”, observó Yarce.



El propósito de que esas mayorías sigan funcionando estará en que la coalición se mantenga unida a pesar de los fraccionamientos que se vislumbraron con algunos miembros de la Alianza Verde, quienes protagonizaron varias discusiones y hasta hablaron de apartarse de la bancada de Gobierno.



Además, fue el mismo Pacto Histórico junto a otros partidos de la coalición los que lograron que se aplazara para este año el debate para reformar el Código Electoral ante las sospechas en torno al registrador nacional, Alexander Vega, y la adición de varios artículos al proyecto que eran desconocidos para ellos.



En ese sentido, el politólogo Giraldo indica que es probable que las mayorías en el Congreso dependan de los consensos programáticos que el Ejecutivo mantenga con los partidos, incluyendo a aquellos que son de campo ideológico diferente, como el Conservador, el Liberal y la U.

Pero explica que esa unión también dependerá de “la complacencia burocrática que reciban los mismos en un momento en el que el Pacto Histórico también presiona por tener mayor cuota burocrática dentro del Ejecutivo”.



Así que la ‘aplanadora’ deberá mantener ese impulso que logró y que sacó adelante las principales promesas que el Presidente hizo en campaña, como la Reforma Tributaria, el Acuerdo de Escazú, la Ley de la Paz Total y el Ministerio de la Igualdad.



Pero también deberá “consolidar la reforma política, la de la salud, la del sistema pensional y, algo que no se ha ventilado mucho, la reforma tributaria para las entidades territoriales que fue anunciada por el Ministro de Hacienda. De esa forma el Ejecutivo podrá garantizar gobernabilidad y facilitar su agenda política”, dijo Benedetti.