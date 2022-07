¿Es viable que las Juntas de Acción Comunal contraten las vías terciarias?

El presidente electo, Gustavo Petro, anunció en horas de la mañana de este martes que en su Gobierno la construcción de obras de vías terciarias de los diferentes municipios y departamentos será contratada por las Juntas de Acción Comunal.



“Las vías terciarias de Colombia, las que llevan a la vereda campesina serán contratadas con las Juntas de Acción Comunal campesinas”, expresó Petro en su cuenta de Twitter.



Es importante aclarar que las vías a las que se refiere el presidente electo y según el Instituto Nacional de Vías (Invías), son las que permiten el acceso a las veredas, corregimientos y que las une con las cabeceras municipales y departamentales.



Aunque durante su discurso de campaña el presidente electo manifestó su intención de trabajar, principalmente por los campesinos, para que logren sacar sus productos de las veredas y los vendan, ahora le estaría dejando la labor a las JAC.



Lea aquí: "Cuando los ponga a la venta, valdrán menos": Petro advierte de especulación con el dólar



El anuncio ha desatado críticas y elogios frente a lo viable que pueda ser la decisión. Por medio de redes sociales, algunos han manifestado su inconformismo debido a que cuestionan si la acción comunal tiene la verdadera capacidad que se necesita para construir este tipo de obras.



“Lo último que propone Petro si me dejó preocupado. Es absurdo. Darle poder al pueblo sí, pero en temas tan técnicos no, para eso está el Secop, para eso estamos nosotros los ingenieros, no las Juntas de Acción Comunal. Vigilancia y control de los procesos sí, pero no así”, aseguró el usuario Andrés Hernández en su cuenta de Twitter.



Para otros, la decisión es acertada debido a que las JAC están más cerca de los campesinos, esto podría facilitar la comunicación y apoyo que necesitan las comunidades en esos temas.



Por su parte, el senador Gustavo Bolívar aseguró: “Más eficiencia, menos costo, cero corrupción. Gran solución. A lo que el empresario Mario Hernández le contestó: “Ojalá así, sea mejor calidad de vida y trabajo para la comunidad”.



El exgobernador del Cauca, Temistocles Ortega aseguró: “En Cauca en mi Gobernación creamos el Programa Camino de Oportunidades, mantenimiento vial contratado por las Juntas de Acción Comunal, hoy vigente. Una experiencia exitosa para ampliar, profundizar y generar desarrollo rural”.



El alcalde de Villavicencio, Felipe Harman, expresó: “En V/cio ya arrancó proyecto en el que las juntas de acción comunal contratan sus obras a través de #EnObraContigo, ya se están ejecutando 60 en la ciudad y 17 son en zona rural. Esperamos su apoyo presidente Gustavo Petro, para seguir fortaleciendo el empoderamiento comunitario”.

¿Cuáles alcances podría tener la propuesta?

Para el analista y consultor Carlos Andrés Arias, la decisión podría tener diferentes complicaciones por la inexperiencia y capacidad que tendrían las JAC para ejecutar este tipo de proyectos.



“Es un riesgo muy algo por lo que las JAC, en su mayoría, no tienen el conocimiento o la preparación para auditar este tipo de interventorías. Llevar a cabo esto podría generar además de corrupción e ineficiencia un retraso mayor al existente en varias zonas del país. Además, de lo que implicaría para el Estado hacer control y seguimiento”, expresó Arias.



Por su parte, Camilo Forero, abogado y especialista en Gestión Pública de la Universidad de los Andes afirmó en su cuenta de Twitter: “El contrato estatal es un medio, no un fin. Mala idea. Las Juntas de Acción Comunal están lejos de ser idóneas para ser contratantes o contratistas para la construcción de vías terciarias”.