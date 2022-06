Elecciones: software de escrutinio fue presentado a las campañas presidenciales 

A pocos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el país y como parte del plan de garantías electorales, se presentó a las dos campañas presidenciales en contienda la prueba de funcionalidad y el código fuente del software de escrutinio nacional.



En este sentido el registrador nacional Alexander Vega, aseguró que la auditoría que harán los partidos políticos al software de escrutinio y los códigos fuente fortalecen las garantías de este proceso electoral.



“No solo hacen presencia los auditores de las campañas, también están las misiones de observación electoral y las firmas de auditoría que tiene la Registraduría. Todo es un proceso transparente para que las campañas políticas y la ciudadanía estén tranquilas”, explicó el registrador.



Adicionalmente, el registrador anunció que habrá acompañamiento internacional, para conocer de primera mano estos procesos. Ocho misiones de observación y más de 170 observadores acreditados para este proceso harán presencia.



Dentro de las misiones de observación y acompañamiento electoral se encuentran la International Foundation for Electoral Systems (IFES), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA), el Centro Carter, Transparencia Electoral, el International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA Internacional) y la Association of World Election Bodies (A-WEB).



Por su parte, las misiones con carácter técnico están integradas por especialistas en tecnología, informática y procesos electorales, provenientes de diferentes países. Forman parte de estas organizaciones el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), Transparencia Electoral y la Organización de Estados Americanos (OEA).