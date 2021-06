"El país exige la suscripción de un nuevo pacto social": José Renán Trujillo

Álvaro José Carvajal Vidarte

“Lo que estamos viviendo es un dique que está sosteniendo una presión que viene de años atrás. En el momento en que se rompa, la explosión social va a ser incalculable”.

Así define el político caleño José Renán Trujillo la crisis que vive actualmente la capital del Valle del Cauca, tras el paro iniciado el pasado 28 de abril.



¿Cómo ve a Cali hoy, después de 45 días de paro y tanta violencia?



Lo que está exigiendo el país es la suscripción de un nuevo pacto social, un consenso con el Estado para poder garantizar que los beneficios que otorga esa vinculación se reviertan hacia una ciudadanía que está expectante, descreída y desesperanzada, pero que considera que debe tener el respaldo no solo del Estado sino de la sociedad en general para la solución de sus necesidades prioritarias.



En su opinión, ¿qué debería hacer el alcalde Jorge Iván Ospina para recuperar el control de la ciudad?



Los grandes desequilibrios que afectan la vida de la Nación son consecuencia de la falta de la participación institucional y colectiva. Eso es lo que está pasando con Cali, que no hay una participación directa en la toma de decisiones, no hay una comunicación entre el Gobierno Municipal y la ciudadanía. Yo siempre he sostenido que a Cali no se le puede presentar un solo programa de gobierno integral, hay que presentarle 22, uno por cada comuna y cada corregimiento, porque cada cual tiene la diferencia en su idiosincrasia y el Gobierno debe ejercer la capacidad de dirigir los destinos de comunas y corregimientos acorde a lo que sean las verdaderas necesidades. ¿Cómo? Q ue el mismo ciudadano exprese cuáles son sus falencias y sus prioridades y de qué manera se debe invertir el presupuesto municipal en obras de desarrollo o de atención social.

Lea también: "La Alcaldía de Cali brilla por su ausencia": excandidato Michel Maya



Pero también es evidente que todo lo sucedido dejó una sensación de desobediencia y desorden de parte de los ciudadanos, ¿no le parece?



Lo que estamos viviendo es un dique que está sosteniendo una presión que viene de años atrás. En el momento en que se rompa, la explosión social va a ser incalculable. Indudablemente hemos vivido en estos 45 días momentos de angustia, temor, desesperanza y falta de credibilidad, pero ello corresponde a una situación social que se debe corregir mediante la unión de esfuerzos y voluntades, es decir, todos trabajando por un solo objetivo.

"Claro que en Cali hay Gobierno. Uno liderado por un militante de la extrema izquierda que está cumpliendo con la misión encomendada de colocar su cuota para la llegada de Petro al poder". José Renán Trujillo, político caleño.

¿Cómo analiza el papel desempeñado por el Gobierno Nacional en medio de la crisis que se ha registrado este tiempo en Cali?



La Administración Municipal de Cali hoy, como nunca, necesita de la mano del Gobierno Nacional, pero trabajando conjuntamente, no con el criterio asistencialista y momentáneo que de nada sirve diferente a estimular el ocio y la despreocupación por el verdadero trabajo creador... Es la propuesta que he lanzado a través de la Corporación para la Participación Ciudadana: la creación del banco popular de empleo, que significa que contratemos la mano de obra que está desocupada y ociosa en las comunas de Cali y en los corregimientos... Es vincular al pueblo a garantizar las obras de desarrollo que se necesitan en las comunas. Lo que tenemos que recuperar para Cali es el tejido social, sin exclusiones ni ningún tipo de estratos, identificados todos en el propósito solidario de colaborarnos.



Lo escucho hablar y recuerdo que se dice que usted ya está trabajando en una candidatura a la Alcaldía de Cali...



¿Y por qué no hablan de que estoy preparando una candidatura al Senado, a la Presidencia, la Vicepresidencia o la Gobernación del departamento? ¿Por qué no me dejan actuar tranquilo, haciendo un diagnóstico de la situación de Cali, el Valle del Cauca y el país, que soy un estudioso profundo y estoy trabajando con un equipo asesor los problemas de ciudad, del departamento y del país?



¿Pero qué me contesta frente a esa eventual aspiración, sí se va a lanzar?



El 16 de junio entregué a la ciudadanía un documento diagnóstico detallado, juiciosamente elaborado, de lo que está pasando en Cali. ¿Eso es improvisación o es actuar con responsabilidad cuando se está pensando en proponerle a una ciudad que piense en su futuro y en su verdadero desarrollo? Es actuar con responsabilidad. Hace año y medio, cuando tomé la decisión de reincorporarme a la actividad electoral, anuncié que estaba al servicio de los vallecaucanos y fundamos la Corporación para la Participación Ciudadana para estudiar los problemas. Estoy rodeado de 350 profesionales en diferentes áreas y estamos trabajando con mucha seriedad. Ahora, ¿qué estos estudios sirvan para aspirar a ser Presidente, Vicepresidente o volver al Senado?, de pronto. ¿Aspirar a ser Gobernador? ¿Por qué no? ¿Aspirar a ser Alcalde de Cali? Posiblemente. Que me miren como una persona de ideas liberales progresistas, que mira el futuro sin exclusión de ninguna índole, entendiendo que, bajo el principio de la unidad y la solidaridad, podemos alcanzar grandes triunfos.

Puede leer: Alejandro Eder: "no podemos dejar que a los caleños nos lleven hacia el odio"