El Nuevo Liberalismo se unirá a la campaña de Sergio Fajardo y recorrerá el país en su apoyo

En la tarde de este lunes el candidato presidencial de la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, se reunió con los integrantes del partido Nuevo Liberalismo, para oficializar la adhesión a la campaña electoral y definir los roles que desempeñará cada integrante por el territorio nacional.



“Cada quien está ubicándose en el territorio para trabajar y desplegar toda la riqueza del Nuevo Liberalismo, tenemos un trabajo especial para Bogotá que lo va a liderar Carlos Fernando Galán, este grupo saber perfectamente a donde tenemos que llegar, cómo conectar con las necesidades de las personas, lo que tenemos que hacer es para la calle”, expresó Fajardo los medios de comunicación.



El exalcalde de Medellín aseguró que en la reunión también incluyeron temas programáticos del Nuevo Liberalismo como aporte a su campaña electoral y ante un eventual Gobierno. Fajardo destacó la labor de Juan Manuel Galán, Mabel Lara, Sandra borda, Marisol Gómez, Juan Baena y Germán Ricaurte, entre otros.

Hoy definimos el papel del @NvLiberalismo en esta remontada. Además de @juanmanuelgalan y @MabelLaraNews, se suman @CarlosFGalan para temas de Bogotá, @sandraborda en las propuestas y temas programáticos, y concejales y representantes del partido. Vamos a la calle, vamos a ganar. pic.twitter.com/FwR7dKFVMT — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) April 4, 2022

Respecto a la posibilidad de un apoyo por parte del partido Liberal liderado por el expresidente César Gaviria, el candidato Fajardo aseguró que ese partido no era el único que representaba las ideas liberales de Colombia, además reiteró que la representación liberal en la coalición es la del Nuevo Liberalismo.



“Liberales no confundir con César Gaviria, hay muchas personas de ideas liberales, des espíritu liberal que están con nosotros. El pueblo liberal los convocamos, lo respetamos y muchas de las ideas que nosotros tenemos son liberales para Colombia. No confundamos el partido Liberal en una estructura que tiene, que no ha estado a la altura de los retos del país con las ideas y personas liberales que quieren aportar”, expresó Fajardo a los medios de comunicación.



A continuación de esa reunión, Fajardo también se reuniría con el excandidato Alejandro Gaviria y su equipo para oficializar la adhesión y definir roles.