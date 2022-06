El candidato Rodolfo Hernández no llegó a un acuerdo con Sergio Fajardo

Durante su visita a Medellín, Rodolfo Hernández descartó una alianza con Sergio Fajardo, quien aspiró a la Presidencia por la Coalición de la Esperanza y se quedó con un poco menos de 900.000 votos en la primera vuelta, celebrada el pasado 29 de mayo.



Según le dijo el exalcalde de Bucaramanga a Caracol, la adhesión de Fajardo no se concretó porque le había solicitado cambios a su programa de gobierno.



“Como ganó nuestro programa, nosotros lo tuvimos que hacer respetar porque está respaldado por seis millones de colombianos que votaron a favor”, comentó el ingeniero, quien se medirá ante Gustavo Petro el próximo 19 de junio, fecha en la que se definirá el sucesor de Iván Duque.



Según ha trascendido, la coalición que representa Fajardo había puesto varias condiciones para sellar una alianza con Hernández, entre ellas, incluir el enfoque de género en los programas de gobierno y no hacer acuerdos con el uribismo. También, se conoció que habrían sugerido revisar su propuesta de rebajar el IVA del 19% al 10% y la intención de declarar la conmoción interior en el país.



Esta es la segunda vez que se insinuaba una eventual alianza de Hernández y Fajardo. A principios de mayo se habían realizado algunos encuentros entre ambos candidatos, pero finalmente no ocurrió nada. Tras esas reuniones, el exgobernador de Antioquia solo comentó: “Tenemos un punto en común, que es la lucha contra la corrupción, él con su personalidad y yo con la mía, que son bastante distintas”.



Rodolfo Hernández llegó este sábado a Medellín tras anunciar en Twitter que iba a apoyar al Bucaramanga en su partido con el Atlético Nacional.