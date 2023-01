Duro cuestionamiento de la Iglesia Católica a la paz total de Petro

La propuesta de paz total del presidente Gustavo Petro, que pasa por difíciles momentos ante el empantanamiento del proceso de paz con el ELN, recibió este miércoles una fuerte crítica de la Iglesia Católica.



En el editorial del Periódico El Catolicismo, el más antiguo del país y principal órgano de difusión de la iglesia, y titulado 'Paz fácil no hay', esta Institución hace duros cuestionamientos a esa estrategia y además advierte que en el propósito de consolidar la misma se podría estar llevando a los obispos colombianos a ser usados.



“Una cosa es lo que puede querer mostrar el Gobierno Nacional y otra muy distinta la que están pensando los famosos actores armados, la mayoría de los cuales están movidos por deseos de poder, riqueza, explotación humana y minera y nada tienen que ver con el conflicto social que se aduce generalmente como causa de tanta inhumanidad y crueldad. Ninguna autoridad del país, bien sea política, militar, civil e incluso religiosa, puede perder de vista lo que realmente son los grupos armados ilegales que hay en Colombia, so pena de cometer graves errores al momento de construir la paz”, indica el editorial.



Plantea además que “es absolutamente ingenuo pensar que unos grupos que llevan décadas en la guerra, en el narcotráfico, en la trata de personas, en la explotación minera ilegal, es decir, ejerciendo el poder de hecho en amplios territorios y enriqueciéndose a manos llenas, van a renunciar a todo eso porque el Presidente de la República habla de paz total. ¿A cambio de qué?, dirán los violentos. ¿De un salario mínimo? ¿De una parcela en una lejana montaña inhóspita? ¿De someterse a la Ley, aun sin pagar penas?”.



Además señalan que “por otra parte, los obispos colombianos como corresponde a su misión, han ofrecido de nuevo mediar en lo que sea posible para construir el camino, largo, muy largo y difícil, para la deseada paz. Pero no se pueden exponer a que los utilicen políticamente y así deshacer la autoridad moral que les es propia”.



“El actual gobierno ha dado muestras de sobra acerca de cómo sus palabras pocas veces corresponden a la realidad y son más retóricas y políticas que otra cosa. Y los prelados deben tomar atenta nota de esto para no dejarse subir en un carrusel que gira en círculo pero que no tiene derrotero marcado. Cada palabra del actual gobierno hay que examinarla con microscopio. A todo lo que anuncia el actual jefe de Estado y sus ministros hay que darle tiempo para saber si se trata de algo real, de una acción meramente política, de palabras para salir rápidamente de problemas planteados o de algo oculto. Infortunadamente así están las cosas”, se lee en el editorial.