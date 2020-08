¿Divisiones en el partido Liberal?, las miradas de Luis Fernando Velasco y Fabio Arroyave

Jhon Edward Montenegro Jimenez

“El partido se desconectó totalmente del país”: Velasco

El senador Luis Fernando Velasco. Foto: Archivo Colprensa

¿El Partido Liberal desvió su rumbo ideológico?



La crisis del partido es precisamente esa. Los partidos tienen vigencia en la sociedad cuando son capaces de proponer las transformaciones que sus militantes esperan que se hagan o son capaces de proponer soluciones a los problemas que la gente tiene, el liberalismo hace rato dejó de proponer.



Se ha ido, poco a poco, alejando de las reivindicaciones que lo han conectado con la gente y se ha convertido en una agrupación en donde lo que hay es la suma de pequeños liderazgos regionales que se juntan y que, como no tienen un proyecto de sociedad, de nación, terminan haciendo transacciones con quién gobierne, sin importar que sea de derecha.



El partido se desconectó totalmente del país, al desconectarse de sus militantes cada día los liberales perdemos más espacio político y cada día el Partido Liberal es menos. Pero yo soy de los que creen que en Colombia hay mucho más liberalismo que Partido Liberal.

En la carta que le envió usted a César Gaviria decía que el partido debía salir de la zona confort en la que está, ¿a qué se refería?



Un partido en donde su director, el día del congreso (convención nacional), pronuncia un discurso muy fuerte en contra del Gobierno, pero al mismo tiempo la bancada del partido le vota todos los proyectos al Gobierno... Esas incoherencias hacen que el partido no se conecte con la sociedad.



Parece que la idea es que no nos alejemos mucho del Gobierno: mandémosle una espina, pero después demósle un ramo de rosas… Si un partido cree que alguien que está gobernando no está llevando el país a buen puerto, lo que debe hacer es controlarlo, hacerle debates, ser capaz de tomar distancia, pero el Partido Liberal no quiere tomar distancia porque quiere vivir en una zona de confort, donde no es ‘ni chicha ni limoná’. El partido tiene que definirse.



¿La colectividad se ha convertido en un fortín burocrático?



Ni siquiera eso, porque este partido a cambio de espacios de poder, pide migajas de burocracia. Hasta para ganar espacios de poder ha sido ineficaz. Es un partido que ni siquiera va a tener representante en los órganos de control del Estado, cuando tradicionalmente alguien de origen liberal ha ocupado uno de esos cargos. La crisis de ineficacia es terrible: no ha sido eficaz para generar transformaciones sociales porque no las ha buscado, pero tampoco ha sido eficaz para tener espacios de poder burocrático. Ni para una cosa ni para la otra. Es un partido totalmente en crisis.

¿Se puede acercar un nuevo cisma dentro del partido?



Que hayan cismas entre los dirigentes es lo de menos, y seguramente eso va a terminar pasando, lo más grave que le está pasando al partido es que se está quedando sin gente y que eso no lo quieren reconocer las directivas.

¿Deberían regresar los que se han ido de la colectividad?



Sería lo ideal, pero si no los logramos reunir dentro del partido, recuerde que hay más liberalismo que partido. Yo no me considero con la fuerza moral de decirle a Rodrigo Rivera, a Fernando Cristo, a Cecilia López y a otros, que no son liberales, ellos piensan liberal, aunque no estén en el partido, así como mucha gente. Ellos son algunas personas conocidas, pero hay muchos otros líderes que se han ido del partido porque no se sienten interpretados.

¿Con todo lo que usted dice que está pasando, ha pensado en ser parte de los disidentes?



No, yo voy a dar el debate adentro y una de las cosas que voy a proponer es que nos reunamos todas las personas que se sienten liberales, pero que no se sienten interpretadas en las actuales directivas del partido, para que pidamos que haya un congreso presencial para que demos el debate hacia dónde debe de ir el partido. A mí no me gusta hacia dónde están lo están llevando porque yo, cómo lo dije en la carta, no quiero ser parte de los líderes liberales que le permitieron a una derecha tomarse el partido y lavarse la cara con el liberalismo para seguir mal gobernando un país.



“Nos estamos convirtiendo en una opción de poder”: Arroyave

El representante a la Cámara Fabio Fernando Arroyave. El País

¿Cree que el partido liberal sigue llevando las banderas ideológicas iniciales?



El partido viene defendiendo su ideología, viene construyendo desde las regiones para que el descentralismo se siga dando, propendiendo por la defensa de la paz -que es una de las banderas ideológicas permanentes de nuestro partido-, la defensa de los menos favorecidos y defendiendo las libertades de los colombianos. Nosotros como partido sentimos que venimos trabajando de una manera independiente frente a este Gobierno, precisamente en búsqueda de la defensa de nuestra de nuestros pensamientos y criterios ideológicos.

¿Será posible la promesa de unificación del partido que hizo César Gaviria en la convención?



Claro que es posible. Aunque muchos por ganar seguidores quieren hacer ver el partido en decaimiento y que está en dificultades, yo considero que es totalmente diferente, hay que recordar que en los últimos comicios, al partido le fue muy bien; en las encuestas, es el partido con mayor favorabilidad. Entonces considero que tanto en percepción, como en la realidad, es un partido que viene construyendo unidad desde sus regiones, se viene fortaleciendo, haciendo un trabajo minucioso desde el líder más pequeño. El partido se encuentra bien de salud.



Se le viene apostando a la renovación, a diferentes cambios, lo que pasa es que hay personas que cuando no están de acuerdo en una o dos situaciones hacen ver que todo el partido está mal.

Algunos dicen que el partido se ha convertido en un fortín burocrático, ¿qué dice usted?



El único partido en este momento que es independiente y que no tiene presencia en el Gobierno es el Partido Liberal. Nosotros venimos de un proceso con vista en lo que viene y el partido se está convirtiendo en una opción de poder. Este es un partido que quiere mandarle un mensaje al país de no extremos. Hoy tenemos una izquierda populista que le dice a la gente lo que quiere escuchar, así sea mentira, y tenemos una derecha mezquina que no reconoce los derechos de los líderes sociales, que no reconoce la paz como tal, y el Partido Liberal está en el centro como una opción de poder.

Los críticos también dicen que el partido es incoherente y que se le ha arrodillado al Gobierno Nacional...



No sé qué será arrodillarse para ellos, lo único que puedo decir es que en el proyecto más importante que el Gobierno ha tenido en estos dos años, que fue la reforma tributaria, el Partido Liberal voto negativo y fue el único de los partidos con mayor presencia en el Congreso de la República que votamos negativo, entonces no sé qué es arrodillársele al Gobierno.



Yo siempre digo que el partido tiene muchas cosas por mejorar, pero en lo fundamental va en un buen proceso. Hay que mejorar la cercanía con los líderes barriales, líderes de base, y para eso tenemos que buscar una estrategia, pero aún hay tiempo para corregir y sé que nosotros vamos a hacer los grandes esfuerzos para que ese liberal de a pie se sienta bien representado.

¿Deberían regresar los disidentes del partido?



El Partido Liberal está listo para recibir los liberales cuando quieran regresar, lo que pasa es que a uno le da mucha tristeza ver cómo algunos estuvieron en el Gobierno, fueron ministros, y una vez el partido toma la decisión de ser independiente y no participar en democracia se van, son cosas que uno no entiende entonces salen como si el partido liberales estuviera debiendo algo.



Miremos el ejemplo del doctor (Juan Fernando) Cristo que fue ministro gracias al Partido Liberal y entonces el partido hoy se declara en independencia, no tiene ministerio ni burocracia y decide irse. Algunos se han ido con razón, por ejemplo la doctora Griselda Restrepo que tenía que buscar una opción diferente si quería hacer un proceso electoral, y eso los respetamos, y ojalá esas personas valiosas como la doctora Griselda puedan volver, pero la gente no se puede dejar engañar, el Partido Liberal hoy es un partido que ha mantenido su distancia con el Gobierno.