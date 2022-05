Dilian Francisca Toro interpuso tutela contra narco que dice haber financiado su campaña a la Gobernación

La directora del partido de La U, Dilian Francisca Toro, interpuso tutela contra el narcotraficante Alexander Serna Giraldo, alias El Loco, quien aseguró que financió su campaña a la Gobernación del Valle.



A través de redes sociales, la exgobernadora manifestó que inició acciones judiciales para “combatir la calumnia y la mentira” de 'El Loco', quien actualmente está recluido en la cárcel La Picota, de Bogotá.

Diciendo y haciendo: ya mi abogado inició las acciones judiciales en contra de Alexander Serna Giraldo. En manos de Dios y de la justicia este nuevo y aleve ataque. Porque #NoTodoVale en campaña, combatiré la calumnia y la mentira con la verdad, la ley y la justicia. @NoticiasUno pic.twitter.com/ykM6Fkp2LY — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) May 13, 2022

En el documento de la tutela, el abogado Iván Cancino expone a un juez que “el día 3 de mayo del año en curso, el narcotraficante Alexander Serna Giraldo, alias El Loco, suscribió una carta en la cual hace mención que realizó aportes con dineros del narcotráfico a las campañas de políticos del Valle del Cauca”.



Serna no solo nombró a la Directora del partido de la U, sino también a la actual gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, y al exgobernador Juan Carlos Abadía.



El manuscrito se hizo en papel amarillo y se selló en la Cárcel La Picota, en Bogotá. No obstante, el abogado Cancino alega que no se relacionó prueba alguna.



Asimismo, en la acción de tutela, se recalca que esta carta “se hizo pública, a través de la emisión de Noticias UNO, del 8 de mayo de 2022”.



La carta de Serna

En la carta escrita a puño y letra, Serna aseguró que “trabajó con los señores exgobernadores del Valle: Juan Carlos Abadía, Dilian Francisca Toro y la gobernadora actual, Clara Luz Roldán”.



Asimismo, el narcotraficante mencionó a exsenadores, diputados y otros políticos de la región.



“Fui candidato a la Alcaldía del municipio de Obando, Valle, y participé a todos los anteriores en las campañas políticas y aporté dineros del narcotráfico”, dice Serna en el manuscrito.



Luego de conocer esta carta, tanto Toro como Roldán se pronunciaron en contra de lo manifestado por el narco.



El pasado domingo 8 de mayo, la Directora del partido de la U publicó en su cuenta de Twitter: “en campaña aparecen bandidos pretendiendo enlodarme; ahora, un papel sin verificación del origen es otro cuentazo”.



En campaña aparecen bandidos pretendiendo enlodarme; ahora, es un papel sin verificación el origen de otro cuentazo. NO conozco a Alex Serna, pregúntenselo @NoticiasUno y si dice lo contrario, correrá la misma suerte que otros falsos testigos condenados por mentir con mi nombre. — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) May 9, 2022

Por su parte, la actual Gobernadora manifestó que “los bandidos, desde las cárceles, envalentonados, calumnian sin ningún tipo de fundamento”.