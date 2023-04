El expresidente y máximo líder del partido Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, se refirió a la reforma laboral del Gobierno Nacional del presidente Gustavo Petro que hasta el momento comenzará su trámite en el Congreso de la República.



Por medio de un texto, el expresidente destacó el aumento del empleo que hubo durante su Gobierno, sin embargo, aseguró que no es suficiente.



“A Colombia le ha faltado una trayectoria estable de crecimiento económico, generación de empleo de calidad y profundización social. Haber creado ocho millones de puestos de trabajo entre 2002 y 2023 no es mucho, y se agrava el panorama con la informalidad. Pero tendríamos que preguntar qué habría pasado sin los Fondos de Cesantía y sin el ajuste de los horarios”, expresó Uribe.



“Sin el ajuste de horarios de 2002, que acompañó a la Seguridad Democrática y a los estímulos tributarios, habría sido imposible la creación de los empleos en tiendas de cadena, restaurantes, hoteles, hospitales, supermercados. No se puede olvidar que la misma ley 50, que creó los Fondos de Cesantía, elevó a delito la violación de la libertad sindical y aumentó la tabla de indemnización por despido injusto”, agregó.



Uribe además aseguró que en temas como la rigidez laboral se deben mirar ejemplos como casos que han ocurrido en Argentina o Venezuela en donde se vieron afectados, según el expresidente, por la extrema formalización laboral que habría generado la caída del empleo.



“No se entiende que cuando aparece una fuente de empleo importante como las plataformas Rappi se les quiera asfixiar con rigideces laborales. Nosotros en cambio llevamos tres años proponiendo que haya seguridad social para sus colaboradores pero que no las marchiten”, expresó Uribe.



“Creemos en una economía fraterna, sin odio de clases. Hemos insistido en menos impuestos para los empleadores y mejor remuneración y calidad de vida para los trabajadores”, dijo.



Uribe manifestó que desde el Gobierno del expresidente Iván Duque han propuesto la prima adicional y la reducción de la jornada de trabajo.



“La prima adicional, no aprobada, que habría podido entrar gradualmente, implicaba mejor remuneración sin aumentar la base de liquidación de prestaciones y sin variar las normas de contratación y de terminación del contrato de trabajo”, expresó Uribe.



Y concluyó: “Hay manera de hacer justicia en favor de los trabajadores sin apelar a normas que espantan el empleo y que solo son aplicables en enormes empresas transnacionales, que además no las necesitan porque las obtienen a través de las convenciones”.