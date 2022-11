Conmemoración del Acuerdo de Paz en medio de un Gobierno de paz total

El 24 de noviembre del año 2016, en el Teatro Colón de Bogotá, el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, y la antigua guerrilla de las Farc firmaron el documento que consolidó el acuerdo de paz final entre ambas partes y que fue negociado y preparado en Cuba.



El 26 de septiembre de ese mismo año, en un acto realizado en la ciudad de Cartagena, se firmó un primer acuerdo que, posteriormente, tuvo que ser negociado debido a que se realizó el plebiscito para decidir si se hacía o no el acuerdo de paz y en esa votación ganó el no.



La campaña por el no fue liderada por el expresidente y líder del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez, quien se volvió uno de los mayores opositores del expresidente Santos y quienes en su momento fueron aliados políticos.



A pesar de la votación negativa, y después de unas nuevas negociaciones entre el Gobierno y las Farc, teniendo en cuenta los reclamos de los opositores, las partes firmaron el acuerdo final del 24 de noviembre.



A pesar de no estar de acuerdo con la firma del acuerdo, el expresidente Iván Duque Márquez aplicó algunos puntos como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) y diferentes políticas y programas desde la Consejería para la Estabilización y Consolidación y algunas otras entidades.



Justamente este día se están conmemorando los seis años en medio del Gobierno del presidente Gustavo Petro, quien se ha caracterizado por mostrar su interés en consolidar la paz total en Colombia con los diferentes grupos armados y retomando nuevamente los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).



Frente a la conmemoración de la fecha, el presidente Petro participó en un acto el miércoles 23 de noviembre, en la ciudad de Cartagena, junto al ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva; el senador y excombatiente de las Farc, Rodrigo Londoño; el jefe de la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Carlos Ruiz Massieu, entre otros.



Durante el encuentro, el presidente reiteró la importancia de cumplir el acuerdo de paz para generar mayor equidad y justicia, principalmente a los territorios y las poblaciones más vulnerables por el conflicto en todo el territorio nacional y que aún continúan sufriendo las violencias de otros grupos armados.



“La primera corrección adecuada es cumplir este acuerdo de paz, este acuerdo de paz vale un dinero, aquí podemos presentar unos hechos que me han escrito, pero que para mí son absolutamente marginales. Hicimos un crecimiento del presupuesto para el año que viene, que había presentado el anterior Gobierno”, afirmó el presidente Petro.



El mandatario colombiano aseguró que se centrará en cumplir dos aspectos del acuerdo: la reforma agraria y la política de drogas de una manera diferente. Además, criticó el poco presupuesto que, según Petro, el expresidente Duque le dio a las diferentes entidades que fueron creadas para implementar el acuerdo.



“El punto del que partimos es mínimo, no es nada, partimos de la decisión del presidente Duque de no cumplir el acuerdo de paz y por tanto de niveles muy inferiores de los que se necesita para cumplir el acuerdo, de hecho, el que la mayoría de las instituciones de paz estén en el Dapre y no en el Gobierno, que es el que maneja el presupuesto, ya era un indicador que no se iba a cumplir el acuerdo”, afirmó el presidente Petro.



Este jueves 24 se desarrolló un acto conmemorativo en el mismo Teatro Colón en donde participaron diferentes funcionarios del Gobierno como el ministro del Interior, Alfonso Prada; la ministra de Cultura, Patricia Ariza, y diversos actores representativos del acuerdo como firmantes, víctimas, entre otros.

En el Teatro Colon el Gobierno Nacional y el partido COMUNES, llevó a cabo la celebración del sexto aniversario de la firma del Acuerdo Final de Paz. Colprensa

“Cumplimos hoy seis años, hoy con Gustavo Petro y Francia Márquez renovamos el compromiso del Gobierno y el Estado de cumplir la palabra en la implementación de los acuerdos, hemos reactivado todas las instancias que estaban prácticamente desaparecidas, sin ninguna convocatoria o se reunían sin efecto”, expresó el ministro Prada.



El ministro del Interior además manifestó que la paz para toda Colombia será una prioridad de su Gobierno durante los próximos cuatro años.



“Estamos trabajando muy duro en recuperar mucho tiempo perdido en la implementación de los acuerdos, el Gobierno ha comenzado a dar sus primeros pasos, yo celebro poder llegar a esta fecha y dar las noticias de que hay un Gobierno muy comprometido con que la paz total cada día sea una realidad”, expresó Prada.



La ministra Ariza aseguró: “Este acuerdo es un mandato de todas las personas que votaron por el cambio. El presidente Gustavo Petro dijo que íbamos a cumplir el Acuerdo con todos y todas. Este es un acuerdo social y político que vamos a implementar. Vamos a tener la paz total”.



El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, destacó la conmemoración de la fecha y la posición del Gobierno Petro de consolidar la paz total.



"El secretario general se ve muy alentado por el compromiso del Gobierno colombiano de redoblar esfuerzos en la implementación del Acuerdo, como eje de su propuesta de "Paz Total", que ya está generando nuevos y prometedores diálogos de paz. Se han producido importantes avances hacia una Colombia más pacífica e inclusiva pero todavía queda mucho por hacer” informó la ONU en nombre de Guterres.



Por su parte, el jefe de la Misión Massieu expresó: “Desde Naciones Unidas la invitación hoy es a celebrar, pero también a comprometerse a seguir trabajando por esa paz total anhelada en el territorio colombiano. ¡Estamos con ustedes!”, manifestó en su cuenta de Twitter.



Por su parte, el expresidente Santos participó en un evento donde se presentó una biblioteca abierta sobre el proceso de paz en la Universidad de Cartagena, esto junto al presidente del Senado, Roy Barreras, y el expresidente de España, Felipe González.



En la Plaza de Bolívar, en Bogotá, también se dispuso una amplia tela blanca en la que diferentes ciudadanos escribieron mensajes alusivos a la conmemoración del acuerdo y los compromisos que el Gobierno debería cumplir entorno a este.