"Congreso debería reglamentar la designación de los 'gestores de paz', no Petro": Procuradora

La procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, cuestionó que una comisión intersectorial sea la encargada de decidir cuáles integrantes de la denominada 'primera línea' vayan o no a ser 'gestores de paz'.



El pronunciamiento de Cabello se da luego de que este lunes el presidente Gustavo Petro firmó el primer decreto que busca avanzar con el proceso de liberación de los miembros de la 'primera línea', quienes fueron detenidos durante el paro nacional del 2021 y que serían designados como 'voceros de paz'.



“Algo le preocupa a la Procuraduría y es, hasta qué punto la ley le entregó libertad completa al Presidente de la República para poder determinar quién es o no vocero que aporte a la conflictividad social”, indicó Cabello.



La Procuradora expresó, además, que el Congreso de la República debería ser quien reglamente las características y condiciones que la ley está autorizando, pero no por orden del Presidente o de un decreto presidencial.



La jefe del Ministerio Público dijo que “si bien la ley crea unos nuevos voceros intervinientes que puedan aportar a los procesos de paz, estos no pueden ser cualquier persona, pues la ley estipula que deben ser reconocidos por los grupos armados que participan en este proceso”.



Las declaraciones que se dieron en el marco del evento conmemorativo al día Internacional de los Derechos Humanos, en Cartagena, se unen a las voces en contra de la medida expresadas por el fiscal general, Francisco Barbosa, quien aseguró no entender las funciones de los gestores de paz.



“No entiendo bien la figura de gestor de paz, porque lo que se habla dentro del decreto es de un vocero. Tendrían que explicarle al país exactamente vocero de quién o de qué y en el marco de qué proceso de paz, para que haya mayor claridad”, dijo el fiscal Francisco Barbosa.



El jefe del ente investigador se reunirá precisamente este miércoles, en la Casa de Nariño, con el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, para dialogar sobre este tema.