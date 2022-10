Con listas cerradas, paridad de género y sin voto obligatorio reforma política pasó debate

La reforma política logró pasar el segundo de los ocho debates en el Congreso de la República, al ser votada este martes por la plenaria del Senado de la República, recogiendo la mayoría de las propuestas que presentó el gobierno nacional en el proyecto de reforma constitucional.



Tras dos amplias sesiones y con la concertación política entre las bancadas, incluidos partidos de oposición, el proyecto de reforma constitucional fue aprobado. Uno de los principales elementos de la misma -y en criterio del gobierno por medio del ministro del Interior, Alfonso Prada y el coordinador ponente, Roy Barreras- las listas cerradas fue acogida por la mayoría luego de una discusión en donde la mayoría de los senador de la Alianza Verde (partido de gobierno) se opuso a la misma.



La reforma en tal sentido indica que esa figura se aplicará desde el año 2026 y para todas las elecciones en el país, es decir para Senado, Cámara, concejos, asambleas y juntas administradoras locales, pero se hará solo por dos periodos, es decir tan sólo por 8 años.



En el mismo artículo se determina la igualdad o paridad de género en la conformación de las listas, con lo cual las mujeres tendrán en adelante una mayor representatividad en las corporaciones legislativas del país.



Tampoco pasó la propuesta de que el voto fuera obligatorio en el país. La norma propuesta señalaba que durante dos periodos electorales y con el fin de permitir a los partidos políticos una mayor construcción democrática, se ordenaba el voto obligatorio en todas las elecciones del país y no sólo para el Congreso de la República.



El artículo fue negado con 56 votos y solo 24 estuvieron a favor de imponerlo. La presentación del voto obligatorio se sustentó como una forma de combatir la abstención electoral que afecta al país en sus procesos democráticos.



El senador Humberto de la Calle Lombana, al respecto sostuvo que la obligatoriedad del voto impedirá que un crimen como la compra de votos sea decisivo al momento de determinar el resultado de las elecciones.



La plenaria de la misma forma negó el artículo propuesto por el gobierno referente a que la financiación de la campaña sea netamente estatal, por lo que se mantendrá que sea preponderantemente estatal, con lo cual se sigue manteniendo la posibilidad que la financiación igualmente venga del sector privado.



También se aprobó que los miembros de las corporaciones legislativas sólo se podrán reelegir por tres periodos consecutivos. También aprobó que los miembros de estas corporaciones sean miembros de los gobiernos, es decir que los congresistas puedan ser ministros. El tema fue ampliamente apoyado por el gobierno con el ministro del Interior porque esto llevará a que la responsabilidad política de los partidos sea más grande y visible.



Ahora el proyecto pasa a su transito por la Cámara de Representantes, en donde tendrá su debate en la Comisión Primera y luego en la plenaria, pero esto deberá darse antes del 16 de diciembre para completar sus primeros cuatro debates, esto porque las reformas constitucionales no se pueden tramitar en sesiones extraordinarias del Congreso.