Con la renuncia de María Fernanda Rangel, arranca votación para Contralor General

Con el paso al costado de la que fuera por varias semanas la candidata más fuerte, María Fernanda Rangel, avanza a esta hora la plenaria del Congreso en pleno para escoger al nuevo contralor general de la República, que todo indica será el vallecaucano Carlos Hernán Rodríguez.



La sesión arrancó con la presentación de la carta de renuncia Rangel, quien hasta inicio de esta semana contaba con el apoyo amplio de los partidos, pero en menos de dos días perdió ese acompañamiento ante el crecimiento de Rodríguez.



En su misiva señaló que “tuve toda la oportunidad de prestarle mi servicio a Colombia y a los proyectos democráticos del nuevo gobierno, con mi formación, mi experiencia, con los valores y capacidad que me enfundó mi familia, sin embargo las circunstancias políticas no se dieron”.



“Quiero agradecerles a todos, especialmente a mi familia, y a todas las personas que realmente me acompañaron durante este proceso, pero declino mi aspiración para ser la segunda mujer contralora de Colombia”, indica en particular en su comunicación.



Antes de la elección, los senadores y representantes avanzan en la votación de los impedimentos de más de 20 congresistas, los cuales fueron negados.



Se espera que antes de la una de la tarde ya esté elegido como el reemplazo de Carlos Felipe Córdoba, el nuevo contralor Carlos Hernán Rodríguez.