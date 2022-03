¿Cómo va la elección de fórmulas vicepresidenciales?, así está el sonajero 

Son muchos los rumores que corren por estos días en el país, en torno a las posibles fórmulas vicepresidenciales de los candidatos que ganaron las consultas interpartidistas el pasado domingo 13 de marzo, a quienes les quedan menos de 48 horas para su inscripción.



El plazo máximo que fijo la Registraduría Nacional para la inscripción vence el próximo viernes 18 de marzo, fecha en la que también tendrán que quedar listos los candidatos definitivos que entrarán en la contienda electoral del próximo 29 de mayo, en la primera vuelta para la Presidencia de la República.



Aunque ningún candidato de las consultas ha confirmado quién será su fórmula vicepresidencial, entre la opinión pública se ha especulado sobre algunos nombres, particularmente candidatas, opcionadas a ocupar ese cargo ante un eventual triunfo de Gobierno.

Pacto Histórico

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, desde este domingo viene cargando con la presión y exigencia de muchos sectores que le solicitan tener en cuenta a la lideresa Francia Márquez como fórmula vicepresidencial, después de los más de 783.000 votos que obtuvo en la consulta.



Aunque Márquez aseguró a los medios de comunicación que no está preocupada pensando en si le dan el cargo o no, se conoció que ella y Petro se reunieron en las últimas horas para hablar sobre la situación que tienen que definir pronto.



Otro nombre que sonó fue el de Diana Marcela Osorio, esposa del actual alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Los rumores tomaron fuerza cuando el mismo día de las elecciones, el alcalde viajó hacia Bogotá para reunirse con el expresidente y máximo exponente del partido Liberal, César Gaviria.



Una mujer que no ha sonado recientemente en la agenda pública, pero de quién también se ha especulado que sería una de las opcionadas para fórmula vicepresidencial, sería la exministra de Justicia, Mónica de Greiff.

Centro Esperanza

El candidato presidencial de la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, comenzó a dar luces de que finalmente decidió quién será su coequipero o coequipera. Aunque se había rumorado que por la alta votación que tuvieron los excandidatos Juan Manuel Galán y Carlos Amaya en la consulta, eran los posibles candidatos, el mismo Fajardo confirmó que ellos no serán.



El exalcalde también confirmó que, a pesar de que sostuvo una reunión reciente con la también candidata presidencial del partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, de la cuál se especuló el tema de la Vicepresidencia, tampoco la excongresista está en la lista de opciones.



“Me he reunido, entre otras personas, con Carlos Amaya, Jorge Robledo, Ingrid Betancourt, Alejandro Gaviria, Juan Manuel Galán, Humberto de la Calle, y hemos tenido unas muy buenas conversaciones construyendo estos dos meses que vienen a continuación, que son contundentes, porque vamos a ganar. Ahora, les tengo que decir algo, ninguna de esas personas va a ser mi fórmula vicepresidencial”, aseguró Fajardo, en un video publicado en su cuenta de Twitter.



Las candidatas más sonadas han sido la periodista y excandidata al Senado, Mabel Lara, y la actual representante a la Cámara y muy cercana a la campaña de Fajardo, Catalina Ortiz Lalinde. Aunque no ha sido confirmado un nombre, Fajardo aseguró que a los colombianos les gustará mucho su eventual Vicepresidencia.

Equipo por Colombia

El candidato presidencial del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, es el que menos ha dado luces de quién lo acompañaría en la Vicepresidencia. De su círculo ha sonado la directora del partido de La U, Dilian Francisca Toro.



Diferentes medios de comunicación también informaron que el exalcalde habría buscado a Carolina Soto, excodirectora del Banco de la República y esposa del exministro y recién candidato Alejandro Gaviria, quien ha sido la más llamativa y candidata para todas las consultas, porque también fue nombrada en el Pacto Histórico y la Centro Esperanza.



Hasta la fecha, todo se ha quedado en rumores, se espera que las últimas horas los candidatos confirmen quiénes serán sus fórmulas vicepresidenciales, esto después de que se aseguren de que estas personas no tengan inhabilidades para ejercer ese cargo, que son las mismas que debe cumplir un candidato si aspira a ser presidente de Colombia.