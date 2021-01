¿Cómo garantizará Margarita Cabello su imparcialidad?, responde la Procuradora

Álvaro José Carvajal Vidarte

“En mi vida pública he sido juez y los jueces actuamos independientemente, eso esta en nuestro ADN. No podemos actuar de otra manera”.



Así lo dice la nueva procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, quien promete actuar con imparcialidad en su paso por el ente de control, además asegura que de ser necesario se apartaría de los procesos en los que pudiera estar inmersa en algún conflicto de interés.



Quien es la primera mujer en estar al frente de la Procuraduría, afirmó que uno de los asuntos a los que más le dará importancia será al PAE (Programa de Alimentación Escolar).



Así también anunció que acompañará el Plan de vacunación del Covid-19 y expuso los retos a los que se enfrenta en el nuevo cargo.



Usted se convirtió en la primera mujer que llega a la Procuraduría General, ¿cómo lo toma?



Es un gran honor para mí. Pero llegar a este cargo siendo la primera mujer es también una gran responsabilidad, porque tengo que cumplir doble rol: el de ser una buena procuradora y el de ser una modelo para otras generaciones de mujeres.



Hay que seguir rompiendo los techos de cristal, seguir mostrando la necesidad de conquistar espacios a los que no habíamos llegado, como este, y tengo la responsabilidad de enviar a las mujeres en el sentido de que no hay límites



¿Cómo encontró la Procuraduría a su llegada?



Encontramos que hay mucha congestión y tenemos que organizarnos. Cerca de 70 mil procesos vimos en el empalme. En la medida en que se van posesionando los delegados, les estoy pidiendo un diagnóstico del número de procesos que tienen, la naturaleza y la etapa, para mirar en cuáles asuntos se origina la congestión. De esta forma, podremos orientar el plan de descongestión.



¿Cómo espera el Ministerio Público que se afronte la vacunación en el territorio, sobre todo en zonas apartadas?



Esperamos que se afronte con efectividad, equidad y mucho sentido de oportunidad. Hay que llegar a donde haya que llegar y estaremos atentos a que los funcionarios encargados de hacerlo, lo hagan.

¿Cuál será la labor de la Procuraduría para que el Gobierno Nacional garantice las dosis a población de territorio alejado?



La labor del Ministerio Público estará dirigida a que se cumpla el Plan Nacional de Vacunación diseñado por el Gobierno Nacional. En ese sentido, acompañaremos a los funcionarios competentes para que cumplan ese proceso respetando la gratuidad y la priorización que se ha establecido. Sin privilegios, ni personas saltándose la fila.



¿Le preocupa a la Procuraduría el posible desabastecimiento de medicamentos de uso covid?



Nosotros haremos seguimiento cercano y minucioso al proceso y cuando algo nos preocupe lo advertiremos en forma clara y oportuna. Esa es la intención de toda la institucionalidad.



La lucha contra la corrupción, la reforma a la justicia, el PAE, son temas que estarán bajo su lupa, ¿a cuáles temas puntuales le daría prioridad?



Todas esas problemáticas que usted menciona y muchísimas otras estarán monitoreadas y acompañadas por la Procuraduría General. No podemos descuidar nada, porque si nos descuidamos se afectan los recursos públicos o se afecta el bienestar de los niños. En cuanto a la Reforma a la Justicia, seguiremos trabajando para que ella se dé en un clima constructivo y de concertación.

Usted ha dicho que llevará al Congreso de la República un proyecto que adopte sanciones a funcionarios elegidos por voto popular ¿En qué consiste el proyecto?



Vamos a trabajar con el Congreso de la República para que las recomendaciones de la Corte Interamericana sean adoptadas, eso sí, cuidando en todo momento que los funcionarios elegidos que violan la ley no permanezcan en la impunidad. Seria un mensaje erróneo a la sociedad.



El exprocurador Carrillo presentó un proyecto con base en ello, ¿retomaría esa documento o su propuesta es nueva?



Estamos trabajando nuestra propuesta para contribuir al proceso que se adelantará en el Congreso de la República. Vamos a hacer la propuesta más robusta, si es posible, y analizaremos el proyecto del exprocurador Carrillo.



Otro caso emblemático es Odebrecht, ¿ha podido revisar los avances en este proceso, podrían venir nuevas decisiones?



Vamos a mirar serenamente el desarrollo de ese y los demás procesos y tomaremos las decisiones que haya que tomar.



Un tema espinoso a su paso por el Ministerio Público son los impedimentos y cercanía con el actual Gobierno. A juicio de muchos, eso podría generar poca independencia e imparcialidad...



La imparcialidad es algo que se demuestra con las actuaciones y a medida que vaya actuando ustedes podrán ir verificando la independencia. En mi vida pública he sido juez y los jueces actuamos independientemente, eso esta en nuestro ADN. No podemos actuar de otra manera.

"Todos los casos habrá que evaluarlos, mirarlos de forma objetiva, garantizando el debido proceso, la presunción de inocencia y ceñidos a la ley y la Constitución, de forma serena y objetiva".

Se declararía impedida en algunos casos como el del senador Eduardo Pulgar, el general Óscar Atehortúa o el del alcalde de Cartagena William Dau.



A medida que vayan llegando asuntos a mi competencia evaluaré si tengo algún tipo de impedimento. Siempre analizaré la situación de competencia, de impedimento dentro de los parámetros legales, de manera objetiva y seria. Si considero que existe lo manifestaré, si no, pues continuaré con el conocimiento del asunto. Así he actuado siempre y no veo porqué habría de cambiar mi forma de actuar.



El PAE es quizá la iniciativa que más ha generado sanciones para funcionarios públicos ¿Cómo trabajará en las diferentes regiones para evitar este tipo de hechos?



En esta materia seremos especialmente minuciosos, porque con la comida de los niños no se juega. Seremos implacables y ejemplarizantes en estos casos. Vamos a estar cerca de los procesos de contratación y de la ejecución de los contratos.



¿La reestructuración de funcionarios que está haciendo en la Procuraduría generaría retrasos en los procesos que están en curso?



No. La entidad sigue funcionando bajo el entendido de que los distintos asuntos no pueden verse afectados por las decisiones de personal que se tomen. Los funcionarios tienen un claro sentido de los resultados que debemos dar y que la gente esta esperando.