¿Cómo conseguir más votos? Lo que se prevé en las campañas de 'Fico', Petro y Fajardo para la primera vuelta presidencial

Gutiérrez, Petro y Fajardo deben moverse rápido si quieren sumar el apoyo de los indecisos o de los abstencionistas.

“Petro debe generar confianza con su discurso”

Uno de los propósitos de Gustavo Petro, candidato a la Presidencia por el Pacto Histórico, es ganar en primera vuelta. Para ello deberá tener más de 8 millones de votos, tarea que no es fácil.



En la consulta de su coalición obtuvo 4.487.551 y si se le suman los que obtuvieron sus aliados serían 5.573.894. Es decir: tiene un camino largo para obtener los tres millones que le faltarían para cumplir su meta.



Para el analista político Fernando Giraldo, Petro tiene que implementar tres estrategias para obtener los votos que necesita para llegar a la Casa de Nariño en mayo y no en junio. En primer lugar, orientar la campaña para ganar alianzas. Posiblemente la primera sea con el expresidente liberal César Gaviria. “Es importante asegurarse a ese partido, aunque no todos los liberales se van a ir con él. También podría tratar de sustraer gente de otros partidos para ampliar alianzas”, comentó.



La segunda estrategia, según el analista, es que Petro abra su discurso y dé tranquilidad y confianza a algunos sectores que están inquietos por sus posibles decisiones, por lo que vacilan entre la izquierda y la derecha. “Necesita mostrar que no hay riesgos ni sobresaltos si queda Presidente”.

Gustavo Petro, del Pacto Histórico, tendrá que sumar varias alianzas más allá del Partido Liberal, si quiere lograr más de ocho millones de votos en primera vuelta. Colprensa

Y agrega Giraldo: “Creo que debe insistir en acercarse a muchos sectores de centro, porque lo que pasó en consultas nos muestra un centro diluido y desdibujado y puede atraer gente de este sector”.



Asimismo, Danny Ramírez, catedrático de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos de la Universidad del Rosario, cree que para que Petro logre los tres o cuatro millones de votos que le faltarían para triunfar en primera vuelta, debe mandar un mensaje de alianza con diferentes grupos. “Ya no con los liberales, que se cotizaron al alza, sino con otras organizaciones. Los votos que sacaron no les dan mayoría en el Congreso, pero tiene que demostrar que puede llegar a ganar en primera vuelta, lo que es difícil”.



Otra jugada que debe pensar Petro tiene que ver con su carta a la Vicepresidencia, pues se reclama que Francia Márquez, con sus casi 800.000 votos debe asumir ese puesto. Sin embargo, no es tan clara esa decisión, pues si el Pacto Histórico hace alianza con Gaviria, este podría exigir acompañarlo pero si la Vicepresidencia es de su partido.



Analistas creen que esa decisión le puede costar a Petro, pues piensan que Márquez podría ayudarle a sumar un millón de votos. Todo dependerá de las alianzas que pueda hacer el candidato con Gaviria y si puede ofrecerle una alternativa diferente a la Vicepresidencia.

“Es fácil que la derecha se una en torno a Fico”

Pese a las diferencias de votos entre el Pacto Histórico, el Equipo por Colombia y la Centro Esperanza, los analistas creen que nadie ha ganado nada y que ‘Fico’ Gutiérrez tiene forma de crecer.



Rubén Sánchez, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, dice que un punto a favor de este candidato es que “es más fácil unir la derecha, a través de Gutiérrez, pues el temor de muchos a Petro puede ser motor que funcione a su favor.



En ese sentido, Gutiérrez podría ganar votos de partidos como el Centro Democrático, cuyo candidato, Óscar Iván Zuluaga, renunció el lunes y se alineó con él. “La derecha está más solida alrededor de su nombre, pero no le alcanzaría para ganar en una primera vuelta”, plantea Sánchez.



Sin embargo, el politólogo Fernando Giraldo dice que ‘Fico’ debe tomar con cuidado un alianza con el uribismo para que no se le etiquete como el candidato extremista y “también tendrá que resolver los problemas particulares, como las diferencias con María Fernanda Cabal, que es la segunda votación en el Senado”, lo que implica moderar el discurso y tratar de ablandar las posiciones radicales.

Federico Gutiérrez, de Equipo por Colombia, debe salir en busca de sufragantes del centro y de algunos sectores de derecha, evitando que lo ubiquen en un extremo ideológico. Colprensa

Ahora bien, entre algunos miembros del Centro Democrático se teme que Gutiérrez pueda resultar decepcionante, como les parece el presidente Iván Duque, por lo que el aspirante tendrá que convencerlos de su talante.



Asimismo, es posible que se sumen a esta candidatura votos conservadores y algunos votos del Partido Liberal.



“Ya el liderazgo del presidente del liberalismo no funciona como antes y algunos de los miembros votarán, según su preferencia”, manifiesta Giraldo.



También queda la posibilidad de que el Partido Cambio Radical se sume a esta candidatura y es algo que el aspirante a la Presidencia del Equipo por Colombia tendría que empezar a buscar.



Otra alternativa para sumar adhesiones en la carrera para llegar a la Casa de Nariño es salir por los colombianos indecisos y los que no sufragaron el pasado domingo.



Según el profesor Rubén Sánchez, los votantes se dividen en dos grupos: los mayores, que es difícil que cambien de opinión de candidato, y los jóvenes. “Pero con estos últimos no se puede tener ilusiones, pues muchos salen a protestar, pero a la hora de ir a las urnas, fallan”, puntualizó.



Aun así, afirma el docente que esta puede ser una opción de Gutiérrez, siempre y cuando tenga un lenguaje moderado.

“Fajardo debe recomponer su discurso y arrancar de cero”

Entre los candidatos que participaron en las consultas, quizás el que tiene mayores retos es Sergio Fajardo, que tuvo la menor votación (723.084) frente a Petro y Federico Gutiérrez.



Sin embargo, para los analistas, nada está perdido, por lo que no se puede descartar al candidato de la Centro Esperanza. Por ejemplo, hace cuatro años se pensaba que Germán Vargas Lleras podría ser Presidente, pero Duque dio un golpe que nadie pensaba.



Para el profesor y politólogo Danny Ramírez, Fajardo “la tiene difícil”, por lo que “lo que debe hacer es tomar decisiones rápidas, autocríticas. Si no lo hace, no creo que vaya a ganar y los potenciales votantes se irían a la derecha o a la izquierda. Aunque los resultados de él no fueron buenos, la campaña apenas va a arrancar. Ahora la lista será más depurada y todo puede cambiar”.

Sergio Fajardo, de la Coalición Centro Esperanza, invitó a personas de todos los partidos políticos a unirse a su campaña en la lucha contra la corrupción.s Colprensa

Para intentar atraer los votos, los expertos creen que Fajardo debe recomponer su discurso y arrancar de cero, por ejemplo, no polarizando más, pues ahora la atención la tendrán Petro y Gutiérrez y él debe buscar diferenciarse de ellos dos.



Pero agrega Danny Ramírez que las posibilidades de sumar votos son pocas porque sus aliados de la consulta interpartidista, como Juan Manuel Galán, Jorge Enrique Robledo y Alejandro Gaviria, salieron golpeados. “Hay poco de dónde echar mano de votos, el Nuevo Liberalismo perdió las elecciones al Congreso y puede que Carlos Amaya no acepte ese acercamiento”, dice.



Por ahora, Fajardo invitó a personas de otros partidos a unirse a su campaña: “Vamos a señalar unos criterios para convocar personas de cualquier partido político que estén comprometidas con un cambio, con lo que queremos representar, con una lucha contra la corrupción, y estoy convencido de que en todos los partidos hay personas valiosas que tienen capacidad para aportar”.