Centro Democrático define hoy su candidato a la Presidencia

“Este es un proceso que lo hacen los precandidatos, lo establecen ellos,

y se logra un consenso. Es complejo lograrlo y hay que dar varios pasos para llegar al él”.

Nubia Estella Martínez Directora nacional del Centro Democrático

Como se informó desde comienzos de septiembre pasado, hoy se dará a conocer el nombre del candidato del Centro Democrático a la Presidencia de la República.



El anuncio previsto para las horas de la mañana es el resultado de un proceso convenido entre los cinco aspirantes a esa nominación: Óscar Iván Zuluaga, María Fernanda Cabal, Alirio Barrera, Paloma Valencia y Rafael Nieto.



“La voluntad de todos los precandidatos del Centro Democrático es llegar a la consulta interpartidista de marzo 2022 con todas las fuerzas afines para tener un candidato único de todos los sectores que nos represente en primera vuelta presidencial”, anunció el partido el pasado 6 de septiembre.



En ese comunicado también se informó que se recurriría al mecanismo de la encuesta para conocer el parecer de los militantes del uribismo con respecto a quién debería ser el sucesor en el cargo del presidente Iván Duque.



Durante las semanas siguientes se realizaron cerca de diez foros en distintas ciudades del país, incluida Cali, y uno más en Miami, en donde los aspirantes a llevar la batuta del CD en los comicios del próximo año debatieron alrededor de las problemáticas que más aquejan a los colombianos.



En el caso de la capital del Valle del Cauca, el foro se llevó a cabo el pasado 30 de octubre, cuando los cinco presentaron sus propuestas para promover la reactivación económica tanto en la región como en el resto del país.

Avance del proceso



Según se ha podido establecer, entre el jueves y el sábado pasados se procedió a recoger la mitad de la muestra de las encuestas que la colectividad aplicó en todo el país alrededor de la candidatura: de manera telefónica a 2100 militantes y de forma presencial a 2100 ciudadanos con afinidad a ideas del Centro Democrático.



La medición estuvo a cargo, de forma conjunta, de las firmas Centro Nacional de Consultoría y Yanhaas, y se llevó a cabo entre el 10 de noviembre y el sábado inmediatamente anterior.



De acuerdo con lo informado por el partido, hasta el pasado jueves se habían realizado 2645 encuestas, de las cuales se tiene la trazabilidad de cada persona consultada.



De igual forma, para mayor transparencia, la dirección nacional de la colectividad creó dos formas de seguimiento. Por un lado está el comité garante, conformado por el excanciller Fernando Araújo Perdomo, la analista política Sofy Casas, el columnista David Ghitis y los abogados Elvira Lucy Abonce y Daniel Taboada.



Y el otro mecanismo de verificación es el compuesto por un delegado de cada uno de los candidatos. Por María Fernanda Cabal, su esposo José Félix Lafaurie; por Alirio Barrera, su hija Laura Ximena Barrera; por Rafael Nieto, María Jimena Escandón; por Paloma Valencia, Juan Guillermo González, y por Óscar Iván Zuluaga, el exsenador Everth Bustamante.

Qué han dicho

Barrera, exgobernador del Casanare, ha sorprendido en los auditorios por su desenvolvimiento. Sin embargo, a algunos les ha parecido excesivo el acompañamiento que Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe, le ha hecho a su postulación.



“Nos hicieron creer que las personas del común no podíamos soñar con gobernar al país y que los pobres solo servían para poner presidentes. Con la ayuda de ustedes, esto cambiará. Hoy estamos logrando lo impensable y con el apoyo del pueblo lo haremos realidad”, dijo dando a entender que las cifras internas lo están favoreciendo.



A su vez, la senadora Cabal señaló que “llegó la hora de las mujeres por la coherencia, la lealtad y la capacidad para conservar los principios y valores” y que ella representa “el espíritu del legado del presidente Uribe, que rescató este país en el 2002, porque ese legado es amor de patria y compromiso, porque nos merecemos ser un país próspero”.

Según algunas versiones, María Fernanda Cabal iba punteando las encuestas, en las que también sorprendía el amplio respaldo a Barrera.

De igual forma, la también senadora Paloma Valencia señaló que “ha sido un proceso interesante, que demuestra que el Centro Democrático tiene un gran equipo, líderes muy capaces, muy bien preparados y con muchas preocupaciones en torno al país, que tiene desafíos muy grandes”.



Y Nieto, exviceministro de Justicia, indicó que “las encuestas tienden a ser un mecanismo que premian a quienes más reconocimiento tienen, y a mí no me favorece por eso mismo, pero hay que hacer la tarea”.



Finalmente, el exministro de Hacienda Zuluaga, señalado de ser ‘el que dice Uribe, respondió al respecto: De ser así, este proceso no se hubiese dado, los foros, los debates, la contienda. El presidente Uribe es un gran demócrata y este proceso democrático ha reanimado y fortalecido al partido”.



Lo cierto es que lo pactado entre los compromisarios de los candidatos del CD es que el día de ayer se destinaría a la consolidación de los resultados de las encuestas y que hoy, a las 11:30 a.m., en la sede del partido se dará a conocer el nombre de quien representará al uribismo en la carrera presidencial.