Candidatos a la Presidencia inician cierres de campaña en las principales ciudades del país

Los candidatos presidenciales comenzaron a cerrar la campaña electoral por las principales ciudades del país. Desde Ibagué, el candidato del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, se mostró convencido frente a los resultados de las elecciones del 29 de mayo.



“Todos los que defendamos democracia y libertades, aquí todo el mundo es bienvenido, los únicos que no son bienvenidos son los corruptos y violentos, de resto vamos a trabajar con la gente, a unir a Colombia, no más odio. Todo está en juego, esto es el todo o nada, hay otros que dicen que son el cambio, ellos no son el cambio de nada, llevan 30 años chupándose los cargos más importantes del Estado”, expresó Gutiérrez.



El candidato reiteró: “Ellos han representado justamente lo que no debe pasar en Colombia, nosotros vamos a representar un cambio, pero los cambios tienen que ser para mejorar, no para empeorar. Hay otras mediciones que muestran que vamos muy arriba, aquí estamos es con la gente en la calle”.

Llegamos a Ibagué con @Rodrigo_LaraS 🇨🇴🇨🇴💪🏻!!! Desde las regiones es como vamos a construir un país diferente, en orden y con oportunidades. #FicoUneAColombia pic.twitter.com/d3XD4nxH5W — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) May 20, 2022



Por su parte, el aspirante de la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, retomó sus volanteos en la ciudad de Bogotá, después de haber recorrido diferentes ciudades del país.

De volantear en las calles he aprendido que cada persona es valiosa y tiene que ser escuchada. Una a una lograremos cambiar a Colombia. Se puede hacer una política decente, con principios y educación. pic.twitter.com/yYVwKBswDC — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) May 21, 2022



Fajardo informó que este fin de semana estará cerrando su campaña en municipios de Cundinamarca y la capital de Colombia.



“Se puede hacer política diferente, y esta forma de hacerla representa lo que yo quiero para nuestro país, sin agresiones, con capacidad de escuchar, de respetar al que piensa diferente, lo que está pasando hoy en la política en Colombia no nos lo merecemos. Voy a insistir hasta el último momento que en Colombia se puede hacer política decente”, expresó Fajardo.



Entretanto, el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, comenzó en la tarde noche su manifestación pública en la ciudad de Medellín, en donde se refirió al alcalde Quintero.



“Daniel Quintero, elegido popularmente por una funcionaria que jamás fue elegida popularmente, que no es juez de la República, y que ha sustituido el mandato popular por una resolución burocrática que anula e irrespeta el voto popular, rompe con la esencia central de los derechos humanos, que se ha estatuido en el mundo y que en América tiene cuerpo jurídico”, expresó Petro.



En la ciudad de Barranquilla, el candidato Rodolfo Hernández recibió la adhesión de la hasta ese momento candidata de Verde Oxígeno, Íngrid Betancourt, quien aseguró que Hernández es la única opción que beneficiará a Colombia y luchará contra la corrupción y las maquinarias.

¡Me sumo a la campaña presidencial de @ingrodolfohdez! Esta decisión es para ofrecerle a Colombia una opción diferente que derrote a los corruptos y a las maquinarias.

¡Juntos venceremos el miedo, el odio, la polarización; juntos, ganaremos! pic.twitter.com/59BDHfc9TP — Ingrid Betancourt Pulecio (@IBetancourtCol) May 20, 2022



“Esta es la única decisión que vale la pena tomar en estos momentos, no pueden haber consideraciones de otro tipo, ni económicas, ni jurídicas, sólo lo que le conviene a Colombia, deponiendo nuestros intereses personales, sin ambición personal, sin egos, por Colombia, uniéndonos, esta es la campaña en donde podemos unirnos”, expresó Betancourt.



El candidato del partido Colombia Justa Libres, John Milton Rodríguez, visitó Armenia y se reunió con mujeres madres de familia y cabezas de hogar.