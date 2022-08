Canciller Leyva propone revivir la Comisión de la Verdad en negociaciones con el ELN

En medio de un encuentro con las familias de víctimas de desapariciones forzadas en el Palacio de San Carlos, el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, aseguró que en la posible reanudación de diálogos con el ELN, buscará revivir nuevamente la Comisión de la Verdad.



“Terminó el periodo de la Comisión de la Verdad, yo estoy haciendo fuerza para que en la nueva negociación se reviva una Comisión de la Verdad, no puede haber paz completa sin Comisión de la Verdad”, afirmó Leyva en medio del encuentro.



Las labores de la Comisión terminaron legalmente el domingo 28 de agosto, después de la publicación de su informe final. El Canciller además agradeció el encuentro con las familias de las víctimas y aseguró que el país debe seguir conociendo la verdad del conflicto armado.



“La verdad todavía no se conoce completamente y hay que insistir en eso, la organización de ustedes es la que tiene que empujar porque en estos nuevos procesos de paz se prosiga con la búsqueda de los desparecidos, en este Ministerio, mientras yo esté acá van a tener un aliado”, dijo Leyva.



Finalmente, señaló que su cartera seguirá trabajando por la paz de Colombia como se lo encargo al presidente Gustavo Petro.



“El Presidente en un momento determinado como acto de generosidad resolvió que este sería el Ministerio de Relaciones Exteriores y Paz, esa parte ya no me la voy a dejar quitar, eso se quedó acá", concluyó.