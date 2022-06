Campaña de Rodolfo Hernández reitera que no está pidiendo dinero a ningún colombiano

En las últimas horas, la fórmula vicepresidencial del candidato Rodolfo Hernández, Marelen Castillo emitió un comunicado en el que reiteró que la campaña del candidato no está pidiendo dinero a ningún colombiano.



"La campaña de Rodolfo Hernández no está pidiendo dinero a ningún colombiano", dice el comunicado publicado en Instagram.



El documento, publicado en las redes sociales de la candidata vicepresidencial, añade además que la única ayuda que busca la campaña es la del apoyo digital, difundiendo sus propuestas por redes sociales.



"La única ayuda que se pide es el apoyo digital y de difusión del contenido. No caiga en trampas. Denuncie", concluye.



Cabe resaltar que, el pasado mes de febrero, el mismo candidato presidencial ya había aclarado que no iba a aceptar dinero de personas externas a su campaña o algún otro tipo de financiamiento.



"Informo a todos los colombianos que no autorizo, ni estoy haciendo recolección de dinero para apoyar mi campaña a la Presidencia de la República. Ningún miembro de mi familia o cualquiera en calidad de parentesco tiene autorización de recolectar dinero a nombre del ingeniero Rodolfo", escribió el candidato en su cuenta de Twitter.