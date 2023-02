¿Cambió de discurso? MinSalud dice que la reforma va a "construir sobre lo construido"

Horas antes de que se radique la reforma a la salud ante el Congreso, la ministra Carolina Corcho habló sobre este proyecto, en un intento por aclarar algunos puntos esenciales que han sido foco de controversia en las últimas semanas.



Entre los principales puntos a los que se refirió la Ministra se encuentra el papel de las clínicas y hospitales privados, así como el aprovechamiento de los pilares del sistema actual para, según Corcho, "construir sobre lo construido".



"No es cierto que se van a entregar los recursos a los alcaldes. Tampoco se va a destruir el sistema de salud, vamos a construir sobre lo construido", aseguró la jefa de cartera.



También desmintió la posibilidad de que el sistema de salud pase a ser estatal. "Se van a requerir las capacidades del sector privado en la prestación del servicio de salud en sus clínicas, en sus hospitales, lo que pasa es que se va a pagar de manera directa para que puedan mejorar su atención", explicó.



"Las evoluciones de los sistemas de salud son normales y no tiene por qué afectar la prestación del servicio para los colombianos. Son cambios graduales", reiteró la Ministra.



Igualmente, habló sobre las brechas que existen en el acceso al sistema de salud. "Hay una oferta de servicios importante, pero esa oferta se da sobre todo en las grandes ciudades. Si vamos al país, entre zona espesa, rural y barrios populares, casi que en la mitad hay muy pocas ofertas de servicio", señaló.



Aunque hasta el momento no se conoce el texto final de la reforma, en la tarde de este lunes el proyecto llegará al Congreso de la República. Tanto el presidente Petro como la ministra Corcho asistirán al acto de radicación del proyecto de ley de reforma.