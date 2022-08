Augusto Rodríguez será el director de la Unidad Nacional de Protección

Este jueves se confirmó que Augusto Rodríguez, exmilitante del M-19 y una persona muy cercana del presidente Gustavo Petro, será el director de la Unidad Nacional de Protección.



​Rodríguez, quien es ingeniero químico de la Universidad Nacional, militó junto con Petro en el M-19 y ambos dejaron las armas en la desmovilización de 1990, desde ese entonces es una de las personas más cercanas al mandatario.



Asimismo, Rodríguez también ayudó a Petro a investigar la parapolítica, entre 1998 y 2010 . De hecho, fue uno de los principales consejeros cuando el presidente pasó por la Alcaldía de Bogotá.



Augusto Rodríguez reemplazará a Alfonso Campo, quien es uno de los sonados para ser magistrado del Consejo Nacional Electoral, CNE.



Nuevo director del Departamento Nacional de Planeación

También se conoció que Jorge Iván González será el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP). La designación la hizo Petro después de que el docente Cesar Ferrari no pudiera asumir el cargo por no ser colombiano de nacimiento.



El docente cuenta con tres nacionalidades: es peruano de nacimiento pero también es italiano y colombiano, y según la Constitución Política de Colombia, quien no sea colombiano de nacimiento no podrá ocupar ciertos cargos públicos.



La ley 43 de 1993 en el artículo 29 establece: “Los nacionales colombianos por adopción que tengan doble nacionalidad, no podrán acceder al desempeño de las siguientes funciones o cargos públicos: “Los referentes en el artículo anterior. Los congresistas (artículo 179, numeral 7 C.N.) Los ministros y directores de Departamentos Administrativos”.