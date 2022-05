Así vivió la campaña del Pacto Histórico su paso a la segunda vuelta presidencial

Tras el cierre de las urnas, el candidato Gustavo Petro agradeció a sus seguidores el apoyo que le permitió ser el aspirante a la Presidencia con más votos y pasar a la segunda vuelta.

Gracias Colombia, se cerraron las urnas.



Ahora, a cuidar los votos.#YoCambioColombia pic.twitter.com/0roEiobz2K — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 29, 2022

Con el 99,71 % de las mesas escrutadas, Petro obtuvo el 40,34 % de los votos, mientras que Rodolfo Hernández alcanzó el 28,17 % de los sufragios y Federico Gutiérrez el 23,87 %.



Después de conocer estos resultados, diferentes representantes y seguidores del Pacto Histórico comenzaron a llegar al Salón Rojo del Hotel Tequendama, quienes ya están celebrando el triunfo del candidato presidencial, y de su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez.



El actual senador Roy Barreras, quién ya llegó al lugar, aseguró que, hasta el momento, está contento con los resultados de las elecciones.



"Estoy muy contento, porque Petro ganó y ganó de lejos en esta primera vuelta, porque Colombia cambió, es la gran derrota de todos los clanes y maquinarias de los viejos partidos políticos, es una derrota histórica", afirmó Barreras desde el Salón Rojo.



El Senador, además, expresó que en una eventual segunda vuelta con el candidato Rodolfo Hernández les será muy fácil debido a la falta de propuestas de las que, según Barreras, carece el candidato Hernández.



"Poder comparar la solidez de las propuestas de Petro que es un economista serio, que tiene una solución para cada uno de los problemas de los colombianos con cifras, datos, planes, y el señor Rodolfo que es una improvisación de última hora del uribismo y que no sabe ni siquiera dónde quedan los departamentos de Colombia, pero que además es un hombre violento para un país lleno de violencias. Gustavo será el presidente del cambio, la paz y la vida", expresó Barreras.



Por su parte, el excandidato al Senado de Fuerza Ciudadana, Holman Morris, aseguró que la sorpresa fue la llegada de Hernández al segundo lugar de las votaciones.



"El populismo da para eso, yo le he escuchado propuestas a Petro, de fondo, de estructuración, pero no sé las he escuchado a Rodolfo, no creo que con Tik Tok se pueda gobernar", afirmó Morris.



La nueva bancada de la coalición de izquierda sigue en este lugar a la espera de la llegada de Petro.