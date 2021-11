Así se mueve el ajedrez político de cara a las 'tres vueltas' de las presidenciales de 2022

“Creo que cada vez más se consolida una especie de elección presidencial a tres vueltas, en la que las consultas de marzo se convierten en la verdadera primera vuelta”.



Esta es la principal implicación que el analista político Jhon Mario González encuentra de cara a las presidenciales del próximo año, tras el surgimiento, el pasado domingo, de la Coalición Centro Esperanza.



Como se sabe, durante un cónclave que se extendió más de nueve horas, se logró concretar el arribo del exministro de Salud Alejandro Gaviria al colectivo político conformado desde comienzos de año por Juan Manuel Galán, Jorge Enrique Robledo, Sergio Fajardo, Juan Fernando Cristo y varios integrantes de la Alianza Verde.



Lo acordado entonces, gracias a la mediación de Íngrid Betancurt y Humberto de la Calle, es que todos ellos, más Carlos Amaya en representación de este último partido, se medirán en una consulta popular el próximo 13 de marzo, cuando están programados los comicios legislativos.



“Vamos a ganar, aquí está el Presidente de Colombia y aquí está también el inicio de una generación de líderes que va a cambiar la historia del país”, dijo Betancurt el domingo en la noche, al dar a conocer “el humo blanco” del cónclave.

Y es por ello que González sostiene: “Es una elección en la que, dada la alta atomización de los partidos y las preferencias electorales, los actores políticos han preferido optar por consolidar opciones más fuertes a través de las consultas antes que ir a una primera vuelta en incertidumbre de quiénes puedan pasar a una segunda vuelta”.

Se refiere el analista a que en el actual ajedrez político también está el llamado Pacto Histórico, que es la coalición de izquierda que lidera el senador Gustavo Petro, y el Equipo por Colombia, que ideológicamente se ubica más en la derecha.



Este último fue conformado recientemente por el senador David Barguil, la exgobernadora del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro, el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry y los exalcaldes de Medellín Federico Gutiérrez y de Bogotá, Enrique Peñalosa.

Antes del próximo viernes se espera que haya ‘humo blanco’ sobre la posible conformación o no de listas únicas al Congreso de la República por parte de la nueva coalición.

¿Comicios antipartidos?



Pese a que algunos de los miembros del Equipo por Colombia cuentan con el respaldo de partidos como el Conservador y la U, para Jhon Mario González hay un tercer elemento en el actual escenario político del país y es que “parece una elección presidencial antipartidos”.



“Todos saben que ahí están, que mueven maquinarias importantes, pero no son los protagonistas. No tienen precandidatos fuertes. Eso sugiere que será una elección que se defina vía quién pueda movilizar más voto de opinión, puesto que las maquinarias resultan insuficientes y, en ocasiones, lesivas”.



En ese sentido, ayer Íngrid Betancurt sostuvo en Caracol Radio que, de acuerdo con las encuestas, “el 70 % de los colombianos, que están por fuera de las maquinarias, busca por quién votar”, de manera que así allá enfilarán su búsqueda de apoyos.

Empezó la polémica



Una vez formalizada la nueva fuerza política, el debate entre los distintos sectores no se hizo esperar, empezando por señalamientos que indican que la Coalición Centro Esperanza sigue las directrices del expresidente Juan Manuel Santos.



La representante a la Cámara por el Centro Democrático Margarita Restrepo señaló que esa coalición “tiene de todo menos centro. Ahí hay muchos líderes de izquierda radical posando de moderados para seducir incautos, seguro terminarán apoyando a Petro en una segunda vuelta”.



De igual forma el senador Armando Benedetti, del Pacto Histórico, consideró que “como actor político estoy contento con la Coalición Centro Esperanza, porque sé de las cualidades de cada uno de sus integrantes. Pero me hacen falta mujeres, caribeños, me hace falta la diversidad. ¿Cuánta Colombia está representada en ellos?”.



Y Juan Manuel Galán entró en la polémica asegurando que Equipo por Colombia es la coalición de la compra de votos.



“Me parecen desafortunadas esas declaraciones , en un momento en que deberíamos estar pensando lo que nos une. Yo jamás he comprado un voto, pero no solo eso, en mi vida política no hay siquiera un líder que pueda decir que le he dado 200 mil pesos para comprar un refrigerio”, le respondió de inmediato el exacalde Peñalosa.

Se buscan mujeres



Ante las críticas que le surgieron a la Coalición de la Centro Esperanza por la falta de mujeres entre los precandidatos presidenciales, Juan Fernando Cristo, el artífice del cónclave del domingo pasado, invitó a Íngrid Betancour y a Ángela María Robledo a postularse para los comicios del año 2022.



”Colombia necesita más mujeres en la política, en el servicio público, que contribuyan a construir un Estado más eficiente y más transparente que recupera la confianza en la ciudadanía. Lamentablemente, hemos tenido una sociedad machista en exceso, patriarcal que las aparta de ese ejercicio”, expresó el también aspirante a la Casa de Nariño en un video publicado en sus redes sociales.



Cristo aseguró que temas como la violencia y la corrupción son flagelos que asustan a las mujeres en la participación política y destacó que en la Coalición de la Centro Esperanza participaron mujeres “valiosas” como Angélica María Lozano y Viviana Barberena.