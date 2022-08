Así fue la réplica del Centro Democrático desde la oposición al presidente Gustavo Petro

Con una intervención que estuvo dividida en cuatro partes, el Centro Democrático, expresó cómo será la oposición que le harán al presidente Gustavo Petro. En unas palabras del jefe del partido, leídas por la senadora Paloma Valencia, planteó siete puntos que fueron desde el respeto por las Fuerzas Armadas hasta el emprendimiento privado.



“La seguridad es un valor democrático y una fuente de recursos que necesita a las Fuerzas Armadas para disuadir y contener a los criminarles. Las Fuerzas Armadas, que han sido democráticas, no han tenido privilegios de impunidad, no deberían seguir siendo igualadas a quienes delinquieron. Se necesita la reforma de la JEP para que haya garantía de imparcialidad para los militares”, expresó el expresidente Uribe.



Por su parte la senadora Paloma Valencia, en lo que pareció ser la continuidad del discurso de Uribe, sostuvo que “presidente Petro, esta democracia, esa que usted un día desafió, nuestra democracia, es la que hoy le permite a usted ser Presidente de Colombia. Su compromiso debe ser defenderla del lado de nuestras instituciones y nuestras fuerzas; y seguir conservándola para que otros después de usted puedan ser elegidos por la sola voluntad del pueblo”.



Explicó además que “este barco amplio y diverso, este barco donde vamos los de izquierda, derecha, centro; este barco en el que vamos todos ha surcado océanos de dificultades que no cesarán. El timón bajo su mano nos conducirá, ojala lo haga reconociendo las victorias de una institucionalidad que usted hoy encarna, comprometido con la democracia que lo eligió, pero sobre todo esperamos que su mirada esté puesta en el horizonte donde a lo lejos el sol brilla sin sobras, sin trampas, sin fanatismo; mire como el sol brilla y alumbra el destino de todos, todos los colombianos”.



También expresó que “no puedo entender tanta generosidad con la criminalidad del narcotráfico, de la corrupción, de la delincuencia; y esa cuenta de cobro costosa e infundada a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas de Colombia, son de Colombia, de todos y cada uno de los ciudadanos. Son hombres y mujeres con padres e hijos que todos los días se esfuerzan por enfrentar una violencia torva y ciega que pretende acabarlo todo”.



Consideró que los subsidios que no están acompañados de políticas económicas son un engaño. “La única forma real y estable de superar la pobreza es el crecimiento económico, y el compromiso del Estado de fomentar una economía fraterna... pedimos que sean precavidos con la reforma tributaria. Esos subsidios deben apuntar a ser temporales mientras logramos la inclusión en la economía de todos los ciudadanos, y guardar estricto apego a las realidades fiscales de nuestro país. Excesivos impuestos alejan las empresas. Pierde nuestro país dos veces: dejan de tributar lo que hoy tributan y dejan de generar empleo”.

"Defenderemos a la fuerza pública": Cabal

Por su parte la senadora María Fernanda Cabal, en la parte que le correspondió, sostuvo que el discurso de Petro está lleno de claros oscuros, y cuestionó que desde el mismo video que se transmitió el presidente Petro quiso comparar a las Fuerzas Militares con los peores delincuentes del país.



De la misma forma sostuvo que Petro debe responder por qué razón quiere sacar a la Policía del Ministerio de la Defensa, y consideró que si es para debilitarlo y dedicar a la Policía para que sea más política.



Consideró además que el nuevo gobierno se engaña al pensar que puede negociar con las mafias del narcotraficantes, e incluso sostuvo que tampoco puede llegar a sentarse a hablar con los corruptos.



“Como oposición defenderemos a la fuerza pública, como oposición rechazaremos las aventuras de perdón social que es un irresponsabilidad para con los colombianos, como oposición defenderemos la libre empresa, el libre mercado”, señaló Cabal.

Las senadoras del Centro Democrático Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín (en la foto), hicieron la réplica al discurso del presidente Gustavo Petro. Colprensa

"La impunidad siempre termina dando mal ejemplo": Holguín

Otra de las senadoras de la oposición que habló Paola Holguín, quien sostuvo que el CD considera la seguridad como indispensable para garantizar la libertad, el orden y el progreso de la Nación. “Confiamos en nuestras Fuerzas Militares y de Policía, en su irrestricto apego a la Constitución, la ley y los Derechos Humanos. Tenemos una Fuerza Pública civilista, supeditada a los controles institucionales y sociales. Ellos nos pueden ser equiparados con estructuras crimínales ni pueden ser minados en su capacidad”, declaró.



Para Holguín “Colombia tiene que terminar con la puerta giratoria de procesos de desmovilización y desarme, donde es el Estado el que se somete y claudica ante los criminales, que no pagan por sus fechorías, revictimizan a los ciudadanos y terminan nuevamente delinquiendo. La impunidad siempre termina dando mal ejemplo y generando nuevas violencias”.



Planteó además que desde el uribismo “creemos que la educación es el vehículo para superar la pobreza, pero que no puede separarse del emprendimiento y la protección a la generación de riqueza. Aquí la sociedad, los padres y especialmente los Maestros, han tenido y tienen una gran tarea; la formación integral y la generación de pasión por el conocimiento, lejos de secretismos y adoctrinamientos”.



Indicó que “la única fuente de riqueza de los países son las empresas, los emprendimientos, y estos requieren seguridad física y jurídica. Claridad en las reglas de juego. Una tasa impositiva justa. Y estímulo a la productividad. Los trabajadores colombianos de la mano de nuestros empresarios han sido la gran fuente de desarrollo. Ellos saben que no existen unos sin los otros”.



“Hacemos un llamado para construir unidad en torno a lo fundamental, como la democracia que sigue siendo el mejor modelo de Gobierno; la defensa de las libertades, que incluye la libertad de empresa y el derecho a la propiedad privada; el fortalecimiento de la institucionalidad que representa la garantía de estabilidad”, concluyó.