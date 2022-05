Armando Benedetti denunció que Minhacienda no está girando recursos de las elecciones

El senador y actual jefe de la campaña del Pacto Histórico, Armando Benedetti, denunció dos hechos relacionados con el Ministerio de Hacienda. Aseguró que la cartera no le ha girado los recursos a la Registraduría Nacional, para que sean expedidas las cédulas de los jóvenes recién mayores de edad.



"Las elecciones pasadas fueron muy traumáticas, y para el día de hoy el señor Ministro de Hacienda no le ha girado al registrador los recursos para que salgan cédulas nuevas, que significan jóvenes que van a votar por Gustavo Petro. ¿Hay alguna mala fe en eso?”, afirmó Benedetti.



Según el senador, el Ministerio aún no ha facilitado los recursos de la auditoría internacional de los softwares electorales: “No se han girado recursos para la auditoría internacional, que es la que nos va a cubrir de cualquier fraude".



Dichos recursos si habrían sido facilitados a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral (CNE) el pasado 2 de mayo por un valor de $3.277.248.189.



“MinHacienda emitió la resolución 1043 en la que destina los recursos solicitados por CNE para la auditoría internacional de los softwares del proceso electoral. La directora de contratación de la Registraduría me informó que habrá contratación directa”, aseguró el magistrado Luis Guillermo Pérez en su cuenta de Twitter dicha fecha.



Por otro lado, el candidato Petro tuvo que suspender sus actividades de campaña de este jueves debido a lo agitado que ha sido recorrer los diferentes territorios del país. En su reemplazo, el jefe de debate, Alfonso Prada, visitó Yopal, Casanare.



“Ya casi nos vemos en El Resurgimiento. La campaña Petro estará en Casanare haciendo presencia en una tierra que es prioridad para el proyecto de país que nos une. Gustavo Petro no asistirá, pero envía todo su corazón. Por tanto trajín le recomendaron pausar un día. Mándenle buena vibra”, afirmó Prada en su cuenta de Twitter.