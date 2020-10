Álvaro José Carvajal Vidarte

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró en primera instancia como nula la elección del concejal de Cali Milton Fabián Castrillón, al acceder a una demanda interpuesta por una presunta inhabilidad del hoy corporado del partido Conservador.



La demandante, Luz Lanery Montoya, radicó el 9 de diciembre del año pasado la acción en contra de Castrillón argumentando que él se encontraba inhabilitado para ser inscrito y elegido en el Concejo por tener un pariente en la Contraloría Departamental del Valle.



Se trata de Martha Rosmery Castrillón Rodríguez, hermana del concejal, quien se desempeñaba como secretaria general de la Contraloría.



Según la demandante, la secretaria general de la Contraloría ejerció "autoridad administrativa y civil" en el departamento en los 12 meses previos a la elección y, argumenta, que como tiene influencia en Cali, esto se traduciría en una inhabilidad para que el actual concejal se pudiera presentar a la elección.

Castrillón respondió que si bien su hermana sí ocupaba dicho cargo, "esta circunstancia por sí sola no lo ubica en la inhabilidad solicitada con la demanda" puesto que, argumenta, la Contraloría Departamental "no ejerce ninguna función en el Municipio de Santiago de Cali".



El tribunal analizó los argumentos de las partes y decidió entonces darle la razón a la demandante.



"La Sala considera que la investidura de la señora Martha Rosmery Castrillón Rodríguez en su cargo como secretaria general y autorizada para ordenar gastos de viáticos y conferir comisiones del 27 de octubre de 2018 al 27 de octubre de 2019, le permitía tener influencia potencial entre los electores sometidos a su jurisdicción (municipio de Cali), y con ello desequilibrar la igualdad de oportunidades de los aspirantes al Concejo Municipal 2020-2023", se lee en la sentencia.



Por lo anterior, decidió anular la elección del concejal Milton Castrillón y ordenar la cancelación de la credencial que lo acredita como miembro de la corporación, en primera instancia.

"Apelaré ante el Consejo de Estado"

Una vez conocida la decisión del tribunal, el concejal aseguró que es "respetuoso de los tiempos y los términos" y anunció que apelará el fallo ante el Consejo de Estado.



"Yo me mantengo en el Concejo de Cali porque así me lo ordena la ley y la Constitución. Simplemente hay un fallo en primera instancia en el tribunal del Valle; yo voy apelarlo con mi abogado Hernando Morales y será él quien se encargue no solamente de hacer la apelación sino la defensa en segunda instancia", dijo Castrillón a El País.



Agregó que seguirá basando su defensa en argumentar que la Contraloría Departamental no ejerce autoridad administrativa en Santiago de Cali.



"Una cosa es la Contraloría del Valle, que tiene su propia autonomía y otra cosa es la Contraloría de Cali y el Concejo de la ciudad", aseveró.



El concejal aseguró finalmente que se trata de una "persecución dentro del mismo partido Conservador. El doctor Richard Rivera, con sus amigos, organizó la demanda".