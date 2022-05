Álvaro Uribe arremete contra Comisión de la Verdad por falsos positivos

El expresidente y exsenador de la República, Álvaro Uribe Vélez, arremetió este martes contra la Comisión de la Verdad, a la que señaló de tener un sesgo político, por las acusaciones frente a los falsos positivos.



El exmandatario señaló que el magistrado de la comisión, Alejandro Valencia, había asegurado, textualmente, que las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos fueron incentivados por el Gobierno, que para ese época estaba en cabeza de Álvaro Uribe Vélez.



“La única base de esta afirmación es el sesgo de la Comisión, como lo advirtió en su renuncia el Mayor Carlos Ospina... Ningún integrante de las Fuerzas Armadas puede decir que le di mal ejemplo de palabra, de acción o de omisión”, señaló a través de un comunicado.



Uribe Vélez señaló que las “declaraciones irresponsables de Alejandro Valencia no tienen más interés que apoyar al candidato Petro”, por lo que reiteró su rechazo “a la legitimidad de la Comisión, creada con el desconocimiento del triunfo del No en el plebiscito”.



Pese al rechazo, el exmandatario explicó que recibió al padre Francisco de Roux y a otras dos personas; y se refirió en su momento a 63 puntos de su gobierno en materia de transparencia, que además están contenidos en un documento público.



“Pero nada valió, el sesgo y la rabia fueron evidentes como lo denuncia el Mayor Ospina. De aquella reunión se quedaron sin publicar, por solicitud del Padre de Roux, mis respuestas a dos preguntas miserables que se relacionaban con Pablo Escobar y el Grupo Criminal los Pepes”, señaló.



Uribe denunció que los comisionados llegaron a su casa, promovidos por ONGs cercanas a las Farc, a “una indagatoria a un criminal y no a escuchar a mi persona, que he servido con honestidad a la Nación”.



Ante esto, el exmandatario aseguró que procederá judicialmente contra Alejandro Valencia, “quien aparece como el comisionado titular de las declaraciones calumniosas contra el Gobierno que Presidí”.