"Almorzaba Chocorramo y Pony Malta": la frase de Petro que se volvió viral por polémica de la Reforma Tributaria

Los llamados impuestos saludables y ambientales han provocado todo tipo de reacciones en la sociedad colombiana. No son pocos los que se sienten molestos ante la posibilidad de que productos alimenticios conocidos como comida chatarra tengan precios más elevados si llega a ser aprobada la reforma tributaria.



A manera de reclamo, usuarios de las redes sociales le recordaron al presidente Gustavo Petro una confesión que hizo durante una entrevista con 'Juanpis González', personaje encarnado por el humorista Alejandro Riaño.



"Yo con esto almorzaba cuando iba a la universidad. Me ahorraba la plata del almuerzo, que eran como doce pesos, y me compraba un Chocorramo y una Pony Malta", dijo en medio de las risas del público el hoy presidente de Colombia.



Lea aquí: Video: ¿Cómo afectará la nueva Reforma Tributaria el bolsillo de los colombianos?

"Yo con esto almorzaba cuando iba a la universidad... me ahorraba la plata del almuerzo y me compraba un chocorramo y una pony malta" dijo Petro en campaña, ahora en el poder, presenta una reforma tributaria para ponerle impuestos a lo que era su almuerzo de estudiante. pic.twitter.com/wdkH3tkZMP — Juan Sebastián López Mejía (@JuanSLopezM) August 9, 2022

Los mismos usuarios que difundieron el clip fueron los que le llamaron la atención al primer mandatario, a propósito de los impuestos que cobijarían productos como los mencionados, así como las obleas, varios ponqués y toda clase de ultraprocesados.



"Ahora en el poder presenta una reforma tributaria para ponerle impuestos a lo que era su almuerzo de estudiante", señalan los cibernautas.



Para los denominados alimentos ultraprocesados el Gobierno propone un impuesto del 10 % del costo total, de lo que se espera un recaudo de 1,9 billones de pesos. Papas fritas, dulces en polvo, golosinas de diferentes referencias y snacks entrarían en este grupo.



En el texto oficial del proyecto de ley se leen algunas excepciones: la mortadela, la butifarra y el salchichón no serán susceptibles de gravamen. La razón es que tales productos son importantes en la canasta básica de muchos hogares.



Las reacciones frente a la posibilidad de implementar estos impuestos son variadas. Mientras unos defienden las causas en términos de salud pública, otros dicen que los más afectados serán los ciudadanos de a pie.