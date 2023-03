¿Y los subsidios?

Marzo 28, 2023 - 11:55 p. m.

2023-03-28

Por:

Editorial .

En octubre del 2022 se congelaron los subsidios de vivienda de Mi Casa Ya otorgados por el Gobierno Nacional, desde entonces los colombianos no saben qué pasará con el programa ni cuáles son las nuevas condiciones que lo regirán.



En el Valle del Cauca 23 mil familias iniciaron este proceso, durante los últimos tres años, con la promesa de que recibirían el apoyo del Estado para cumplir su sueño de tener una vivienda.



Sin embargo, por el cambio de gobierno, el programa aún no ha retomado su rumbo y quienes serían sus beneficiarios no han recibido el desembolso esperado, mientras los costos de las casas, al igual que la preocupación de las personas, aumentan.



Ahora quienes buscaban adquirir una vivienda están en riesgo de perder el beneficio y quedar con una deuda mayor a la que acordaron inicialmente, pues se estima que el gobierno podría tener en cuenta el formulario Sisbén para otorgar los auxilios, una medida que dejaría por fuera del programa a miles de personas.



Mi Casa Ya en 2022 benefició a 54.777 familias de bajos recursos, principalmente; por eso es una obligación del Gobierno Nacional mediante el Ministerio de Vivienda fijar condiciones claras sobre cómo funcionará el proyecto y otorgar garantías para que los afiliados continúen y no pierdan el esfuerzo depositado ahí.