Noviembre 02, 2022

2022-11-02

Si bien el daño que se presenta desde la semana anterior en un tramo de la carretera Dagua – Loboguerrero obedece a una falla geológica, evento de la naturaleza que puede dificultar su reparación, es de esperar que el Gobierno Nacional e Invías actúen rápidamente.



Esta vía por la que se movilizan a diario miles de vehículos, es fundamental para Cali, Dagua y el Valle.



Por ello hay que pedir soluciones rápidas y celeridad en las obras de reparación que ayer anunció el Instituto Nacional de Vías, las cuáles tardarían entre seis y ocho meses en estar listas, según la entidad.



La carretera es de la Nación y la historia refleja que el centralismo no le ha puesto al Valle la atención que se merece, como lo demuestran los muchos compromisos incumplidos con las obras que benefician no sólo al Valle.



Por eso no se puede permitir que pase lo mismo que con la doble calzada a Buenaventura, que lleva 50 años construyéndose y aún sigue sin terminar, o con la vía Mulaló - Loboguerrero, hundida por la indolencia.



El llamado es a los congresistas vallecaucanos, al Gobierno Departamental y los gobiernos municipales para que exijan, como bloque regional, que se tomen las mejores decisiones, se cumplan los plazos y se garantice una obra bien hecha.



La vía Dagua – Loboguerrero no es una carretera cualquiera; es una vía nacional importante y la comunicación del Suroccidente del país con Buenaventura.