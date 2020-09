Respuesta pendiente

Septiembre 29, 2020 - 11:55 p. m. 2020-09-29 Por: Editorial .

Acosados por vías intransitables, dificultades con el acceso a servicios públicos e inconformes por promesas incumplidas del gobierno local que buscaban mejorar su calidad de vida, ediles y habitantes de la zona de ladera y de la vía al mar bloquearon la Portada al mar.



Reclaman respuestas de la Secretaría de Infraestructura por no presentar a la oficina de Planeación los proyectos de los corregimientos ya establecidos para su aprobación.



Así, la pavimentación de Los Arrayanes; la vía La Y y la placa huella para Campo Alegre (Montebello) quedaron en el aire, porque ningún proyecto ingresó al Plan de Ordenamiento Anual de Inversión para comunas y corregimientos.



Aunque las vías de hecho son inaceptables, es comprensible el descontento por el incumplimiento en las inversiones, principalmente en infraestructura.



Las obras que se exigen fueron compromisos de la administración municipal y deben tener respuestas.



Se entiende que la emergencia haya golpeado las finanzas de la ciudad, lo que afecta la realización de proyectos.



Lo que no impide que se aclare por qué no se incluye en el presupuesto participativo para proyectos ni se hayan concluido los trámites para ejecutarlas.



Ahora los habitantes de esta zona se preguntan qué habrá que hacer para que los compromisos no se queden sólo en palabras y el dinero que había presupuestado se destine a ejecutar los proyectos pactados.



Esa es la respuesta que aguardan los manifestantes.