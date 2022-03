Marzo 25, 2022 - 11:55 p. m.

2022-03-25

Por:

Editorial .

La escultura en el sector de Puerto Rellena es solo uno de los puntos conflictivos que afectan a ese sector del oriente de Cali.



El problema más apremiante, y que se debe resolver cuanto antes, es el caos que persiste en la zona, donde desde hace diez meses no hay semáforos, la queja por la inseguridad es permanente y se mantiene el desorden con la construcción de casetas que invaden el espacio público.



Después de la toma violenta en el paro del 28 de abril y los bloqueos que duraron cerca de dos meses en la capital del Valle, no se ha aprovechado el tiempo para recuperar un sector que necesita la presencia de la autoridad para beneficio y tranquilidad de la comunidad.



El municipio no se puede quedar en el debate sobre si la escultura debe ser retirada o no, mientras se dan interpretaciones al fallo de un inspector de Policía de la ciudad que ordena la recuperación del espacio invadido y el desorden que conlleva.



Lo que debe haber es claridad, para que decisiones como estas no se conviertan en otro punto de división permanente de la sociedad caleña.



Se necesita recobrar a Puerto Rellena, que se le dé un orden y que se escuche a la comunidad que desde hace un año reclama el retorno de la normalidad, de la seguridad y de su tranquilidad.



Y lo de menos es la escultura.