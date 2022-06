Peligro en los colegios

Junio 17, 2022 - 11:55 p. m.

2022-06-17

Por:

Editorial .

Ofrecer espacios que cumplan con los requisitos de seguridad y bienestar para sus alumnos es lo mínimo que se espera de los colegios públicos de Cali, donde alrededor de 160.000 niños y jóvenes adelantan sus estudios.



El problema es que hay 40 instituciones educativas de la ciudad que necesitan reparaciones urgentes, las cuales no se están llevando a cabo o tienen grandes retrasos.



Y no es solo el colegio Santa Librada: son colegios y escuelas que se construyeron hace décadas y presentan fallas estructurales, se inundan porque sus terrenos no están adecuados o hay mal manejo de aguas, mientras las raíces de los árboles deterioran los pisos.



Por ello es difícil esperar que los miles de escolares afectados puedan estudiar bien.



Y es más grave, como lo reconoce el Secretario de Educación que algunas obras se hayan emprendido hace años y no estén terminadas o se encuentren suspendidas por incumplimientos de los contratistas.



A los niños y adolescentes caleños hay que brindarles lugares adecuados y seguros para que estudien, porque ello hace parte de brindar la educación de calidad que merecen.



La obligación de las autoridades municipales es garantizar que así se haga, que se asignen los recursos necesarios para realizar las obras que se requieran y actuar con prontitud para tener soluciones cuando los contratos de reparación se incumplen.