Peligro en las vías

Febrero 27, 2022 - 11:55 p. m.

2022-02-27

Por:

Editorial .

La revisión tecnicomecánica y el Soat que se exige a los vehículos no son un embeleco.



El primero tiene la función de comprobar que el carro, la moto, el camión o el bus que circulan por las vías estén en buenas condiciones y así se garantice la seguridad para quienes se transportan en ellos y para todos los colombianos.



Y el segundo asegura la atención médica y hospitalaria a quienes resulten afectados en un accidente vial.



Por eso es obligatorio cumplir con esos requisitos, según lo disponen las normas de tránsito que son de conocimiento de toda población, lo que en Cali y el Valle no está sucediendo.



El 46% de los vehículos circulan sin el Soat y el 57% lo hacen sin la revisión tecnicomecánica, lo que ha llevado a que en la capital del Valle se impongan 28.0000 comparendos por esos motivos en lo que va de este 2022.



Si una de las razones para evadir esos dos requisitos es el costo que tienen, quienes incumplen deberían pensar que las multas pueden ser hasta cinco veces más altas, incluido el pago de los patios y las grúas si el automotor es inmovilizado.



Pero lo más grave y que debería llamar a la reflexión de los caleños, es que tener vehículos en mal estado puede convertirse en una trampa mortal en las vías, y no contar con el seguro obligatorio puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte.