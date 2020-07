No se necesitan

Julio 28, 2020 - 11:55 p. m. 2020-07-28 Por: Editorial .

Con 75000 médicos graduados, el 26% de ellos especialistas, ¿Colombia necesita de traer personal extranjero para atender la pandemia del coronavirus?



Si el problema es falta de personal para las unidades de cuidados intensivos, como lo manifiestan quienes han lanzado la propuesta, ¿no es más práctico preparar a los profesionales nacionales que traerlos desde Cuba?



¿O será que en ese país no hay Covid-19 y no necesitan a sus médicos para hacerle frente a la emergencia?



La propuesta que han hecho el Alcalde de Medellín, el Gobernador del Magdalena y que el Mandatario de los caleños ha calificado como “sublime”, denota también una especie de pánico por el aumento de contagios en sus ciudades y regiones.



Pero no corresponde a las necesidades reales porque si con algo cuenta Colombia es con profesionales idóneos, capaces de atender la crisis.



Además de ser conocida la manera en que son explotados por su gobierno, las historias con los médicos cubanos enviados a Brasil o Venezuela no son las mejores, y es difícil garantizar la idoneidad con la que se ha pretendido venderlos en Colombia.



Y no se puede caer en la trampa de politizar la medicina como pretenden aquellos que quieren imponer la idea y los mandatarios a quienes les queda difícil ocultar sus simpatías con el régimen de la isla.