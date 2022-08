No más acoso

Agosto 23, 2022 - 11:55 p. m.

2022-08-23

El acoso y abuso sexual que denuncian niñas y niños en las instituciones educativas es una amenaza que requiere especial atención de la sociedad.



El caso del Colegio Rafael Navia Varón, de Cali, en el que tres docentes fueron señalados de hostigar a menores se suma a los 876 hechos de abuso en colegios y escuelas en el país durante el primer trimestre del 2022.



Como dicen las estudiantes vulneradas, ellas “merecen educación sin ser acosadas”.



No se puede permitir que en sitios donde los niños deben sentirse seguros y respetados, como los planteles educativos, se vulneren sus derechos.



Lamentablemente, estos casos son una constante no solo en Cali y en Colombia, y surge de falencias culturales en la que los menores son las víctimas.



Esto se debe a que se les irrespeta su cuerpo, no se les escucha cuando alzan sus voces, ni se toman acciones eficaces porque no se les cree.



Por ello hay que actuar y realizar una búsqueda de docentes idóneos que los traten con dignidad y los protejan de los abusos.



La mujeres merecen educación de calidad, ser respetadas y tener un trato digno. Esa es una de las grandes conquistas que la sociedad debe enfatizar.



Ahora es necesario que se investigue pronto el caso del Colegio Rafael Navia Varón, se active la ruta de atención requerida y se aclare este hecho que afecta la integridad de las estudiantes y sus familias.