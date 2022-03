Los líos del PAE

Marzo 22, 2022 - 11:55 p. m.

2022-03-22

Por:

Editorial .

La responsabilidad de la Secretaría de Educación de Cali no es solo adjudicar los contratos del Programa de Alimentación Escolar, PAE.



Es su deber hacerle el seguimiento al contratista y verificar que se cumpla con los estándares de calidad y de nutrición que necesitan los niños y jóvenes estudiantes.



Según las denuncias de los padres de familia, alumnos y maestros de las instituciones educativas del corregimiento Los Andes, nada de ello sucedió.



Además de la mala calidad de las raciones, durante tres semanas no les llegaron los alimentos y por ello no les quedó otra opción que protestar.

Son 400 estudiantes afectados de una de las zonas de la ciudad con más necesidades, muchos de los cuáles solo tienen garantizada esa comida al día.



El PAE se creó para asegurar una buena alimentación a los niños en edad escolar que les permitiera su sano crecimiento así como la energía y la capacidad para dedicarse a sus estudios.



Por ello el papel de las administraciones municipales es vigilar y dar el apoyo para que los escolares reciban sus raciones diarias como corresponde.



La Secretaría de Educación debe resolver cuanto antes la situación que se presenta con el PAE en el corregimiento Los Andes, sancionar al contratista como corresponde y verificar si hay otros colegios de la ciudad donde se esté incumpliendo con el programa.