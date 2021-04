Las deudas de la pandemia

Abril 26, 2021 - 11:55 p. m.

2021-04-26

Por:

Editorial .

Ya no son solo los $220.00 millones que las EPS le adeudaban hasta el año anterior a las clínicas y hospitales del Valle.



A ese saldo que crece a diario y no parece tener fecha próxima de pago, se le suman ahora otros $132.000 millones.



Ese monto, según lo ha revelado la Secretaria de Salud del departamento, es la plata que las Entidades Prestadoras de Salud le deben a la red hospitalaria pública y privada del Valle por la atención de pacientes de Covid-19.



La inquietud es por qué se llega a tal situación y cómo se pretende que un servicio público esencial funcione si los intermediarios, que son las EPS, no pagan.



La solidaridad no puede pasar por ocultar lo que es la razón primordial de la crisis por la que atraviesa el sector de la salud, que se ha hecho aún más evidente durante el manejo de la pandemia.



Allí está la causa por la cual instituciones como el Hospital San Juan de Dios o el Hospital Isaías Duarte Cancino, que atienden a los pacientes de más bajos recursos en la capital del Valle, no tienen cómo pagarles a los médicos y empleados, ni con qué abastecerse de insumos en un momento tan crítico para la salud pública y para toda la sociedad colombiana.



Si esas deudas no se pagan, si la cartera sigue creciendo y las EPS siguen incumpliendo no habrá manera de que las clínicas y hospitales del Valle puedan responder y enfrentar la emergencia causada por el Covid-19.