La rebelión de las mujeres

Septiembre 27, 2022 - 11:55 p. m.

2022-09-27

Por:

Editorial .

Irán fue un país moderno hasta que en 1979 la Revolución Islámica se tomó el poder e impuso leyes que significaron un retroceso en las libertades y derechos de sus ciudadanos.



La llegada de los ayatolás, líderes religiosos que asumieron el gobierno, fue en particular nefasta para las mujeres que se vieron sometidas a decisiones como negarles el derecho a la educación, obligarlas a vestirse de negro e ir tapadas de pies a cabeza.



Cuarenta y tres años después las manipulaciones y restricciones le pasan la cuenta al régimen iraní.



La muerte de Mahsa Amini, una joven de 22 años detenida y torturada por la Policía de la Moral por no usar su velo o yihab de forma correcta, desató una rebelión de tal tamaño que tiene al sistema en problemas.



Desde hace doce días cientos de miles de manifestantes protestan en las calles exigiendo que se acaben las restricciones contra las mujeres.



La respuesta es la represión, que deja 76 personas muertas, miles de detenidos incluidos periodistas, defensores y abogados, mientras se cierra el acceso a internet en un intento por impedir que se filtre información al mundo.



Lo que sucede en Irán no es un asunto de democracia sino de dignidad humana.



Y aunque ahora se reprimen las protestas, deberá llegar necesariamente la reivindicación del régimen, que comienza por respetar a las mujeres y sus derechos más elementales como decidir sobre su educación y cómo se visten.