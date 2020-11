La deserción escolar

Darle continuidad a la educación escolar ha sido uno de los grandes retos durante la pandemia.



Si bien la virtualidad ha sido solución, hay miles de estudiantes en Colombia que no pueden acceder a ella ya sea porque no cuentan con la tecnología necesaria, porque habitan en zonas aisladas con dificultades para conectarse a internet o por los problemas que de por sí conlleva recibir clases a la distancia.



La consecuencia de ello es la alta deserción escolar que se está presentando.



En Cali la cifra de niños y jóvenes que se han retirado de las instituciones educativas es de 1809, aunque el número puede ser mayor.



Es uno de los grandes problemas que ha llegado con el coronavirus y puede empeorar en la medida en que se prolongue el confinamiento y se retrase el regreso de los estudiantes al colegio.



Por esa razón se necesitan estrategias efectivas para evitar que los escolares se queden sin estudiar.



Cómo llegar hasta aquellos que no cuentan con los medios para recibir las clases, cómo hacer más eficiente su educación, de qué manera se les brindan las herramientas que necesitan para continuar su formación, son problemas que deberían ser resueltos.



Es ahí hacia donde deben dirigirse los recursos del municipio, a facilitar la atención escolar en casa y a garantizar que nadie renuncie al colegio.

Eso sí es hoy lo más importante para Cali y su futuro.