La depredación de los cerros

Abril 18, 2022 - 11:55 p. m.

2022-04-18

Por:

Editorial .

Resolver los problemas que se presentan en los cerros tutelares de Cali no corresponde solo a la Policía.



En el caso de Las Tres Cruces es necesario contar con políticas que le den solución a las invasiones de predios y con esquemas de seguridad que garanticen la tranquilidad de quienes usan una zona que es ideal para hacer deporte al aire libre.



Aunque los anuncios de las autoridades sobre las medidas a emprender son constantes, las definiciones no llegan, como sucede con el CAI prometido un año atrás y que no se ha instalado, por eso el temor persiste entre deportistas y vecinos.



Igual sucede con Cristo Rey, donde la falta de acciones del Estado para remediar las complicaciones que presenta, impiden que se convierta en el corredor turístico del que se habla.



La proliferación de establecimientos sin los permisos requeridos ni las medidas de control así como el desorden vehicular que se forma en la carretera impidiendo la movilidad, ha llevado a que la subida colapse, afectando a visitantes y a quienes viven en el sector.



Sin políticas coherentes, sin los recursos suficientes para atender los problemas y crear conciencia ciudadana y sin el compromiso de la Administración Municipal, será imposible devolver la tranquilidad que requieren los cerros de Las Tres Cruces y Cristo Rey y protegerlos de la depredación que padecen.